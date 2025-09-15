Fiamme nel garage di una casa. Paura per una coppia di anziani

Un altro incidente domestico poteva finire in tragedia. I vigili del fuoco ieri mattina sono stati chiamati per sedare un incendio in una abitazione. All’interno c’era una coppia di anziani che per fortuna non sono in pericolo di vita. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi dopo aver visto il loro garage riempirsi di fumo.

Un’abitazione in località Agazzi, nell’immediata periferia della città stava andando a fuoco. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del garage, coinvolgendo parte del mobilio e altri materiali presenti all’interno. L’incendio ha generato un intenso fumo e alte temperature, che hanno provocato danni anche all’appartamento situato al piano superiore. Il materiale all’interno del garage ha favorito l’espandersi delle fiamme in pochi istanti.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, i due occupanti dell’abitazione, una coppia di coniugi ultraottantenni, erano già riusciti a mettersi in salvo. Entrambi sono stati sottoposti a controlli sanitari da parte del personale del 118 intervenuto sul posto. Ma nessuno dei due ha riportato danni tali da essere portati al pronto soccorso per ulteriori controlli.

A causa dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo, sia il garage che l’appartamento sono stati dichiarati non agibili. La casa risulta ancora in buono stato ma come da prassi ogni volta che si verifica un incendio prima di far rientro devono essere capite le cause dell’incendio e il danno che ha causato alla casa e quindi verificata la stabilità delle mura dovrà esserere rimesso a nuovo l’impianto elettrico e quello del gas oltre a ritinteggiare l’abitazione.