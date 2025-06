Garage a fuoco a San Casciano, fumo nero e rischio esplosione. Arrivano i vigili del fuoco

San Casciano (Firenze), 26 giugno 2025 – Incendio in un garage a San Casciano Val di Pesa. Paura in paese per l’altissima colonna di fumo sprigionata. Sono stati allertati i vigili del fuoco e uno, fuori dal servizio, ha prontamente rimosso una bombola di GPL prima che questa potesse essere compromessa dall’irraggiamento del calore. La squadra del comando di Firenze distaccamento di San Casciano, giunta sul posto, ha effettuato lo spegnimento del locale. Sul posto anche i carabinieri. Secondo quanto appreso non ci sono persone ferite né danni alle abitazioni vicine al garage. L’operazione è avvenuta poco dopo le 18 di oggi, 26 giugno, in Borgo Sarchiani.

Incendio in un garage a San Casciano Val di Pesa. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco (Fotocronache Germogli)