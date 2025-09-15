Muore con la moto contro un camion, la tragedia della strada a Scandicci

Scandicci (Firenze), 15 settembre 2025 – Incidente mortale in via Pisana, muore centauro di 34 anni. La dinamica di questo incidente è ancora tutta da verificare.

Secondo una prima ricostruzione il motociclista era in transito sulla rotonda che interseca via Nazioni Unite all’altezza della frazione di Olmo, quando si è scontrato con un camion senza rimorchio. Nell’impatto la moto è stata trascinata dal camion per qualche metro. Il motociclista è stato sbalzato riportando ferite che gli sono risultate purtroppo fatali. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Scandicci che ha effettuato i rilievi del caso ed è attualmente al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Il giovane motociclista è purtroppo morto sul colpo. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori ormai non c’era più nulla da fare.

Resta da capire come sia potuto accadere. Su quel lato della rotonda ci sono delle radici fortemente sporgenti; gli agenti stanno cercando di capire come siano andate le cose. In quel punto non ci sono telecamere funzionanti in grado di dare copertura in modo da avere le immagini esatte di come è andata. Si procede quindi alla vecchia maniera, con la raccolta delle testimonianze.

Quella di Scandicci è l’ennesima tragedia della strada in Toscana, solo nell’aretino si contano sei morti in due mesi in incidenti con moto coinvolte, diverse le vittime anche in provincia di Firenze. E le condizioni della strada richiamano alla mente l’incidente di fine agosto a Lido di Camaiore con la morte del bagnino Lorenzo Lorenzini, finito contro un albero in una strada devastata dalle radici dei pini.