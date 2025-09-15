Al via il Bando per il Master in “Arte del gioiello contemporaneo”

Firenze, 15 settembre 2025 - L’Accademia di Belle Arti di Firenze apre le candidature per l'iscrizione al Bando per l’anno accademico 2025/2026 del Master postuniversitario di I livello “Arte del gioiello contemporaneo”. Si tratta di un percorso annuale che unisce la tradizione umanistica e produttiva toscana con le tecnologie più aggiornate della progettazione digitale, dove tradizione e tecniche moderne si coniugano con l’obiettivo di formare progettisti e professionisti capaci di creare prototipi per l’innovazione dell’artigianato artistico. Il programma prevede 1.500 ore di formazione per 60 crediti, articolate tra laboratori e lezioni teoriche, con attività in parte nella sede dell’Accademia e in parte in strutture dedicate. Il focus didattico comprende le tecniche orafe, la rappresentazione e la modellazione 3D con Rhinoceros, fino all’esportazione dei modelli in formato STL per la prototipazione.

“L’ammissione – spiegano i promotori - è riservata a chi possiede un diploma accademico di primo o secondo livello, una laurea o un titolo estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente; per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2. I posti disponibili sono al massimo venti e l’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno quindici iscritti. La selezione è per merito e prevede una prova con test, a risposte multiple o aperte, sulle arti applicate con riferimento all’oreficeria, sul disegno tecnico e artistico, sulle tecnologie e i materiali del comparto orafo e sulla padronanza della lingua italiana, oltre a un colloquio motivazionale. Il calendario e l’elenco degli ammessi alla prova saranno pubblicati sul sito istituzionale entro il 3 novembre 2025 e la prova si terrà comunque entro il 10 novembre.”

Le domande devono essere presentate entro il 24 novembre, utilizzando il modulo disponibile sul sito : https://www.accademia.firenze.it/it/user-page/321-mappa-offerta-formativa/arte-del-gioiello-contemporaneo.

Gli esiti della selezione, con i nomi degli ammessi al Master, saranno pubblicati entro il 17 novembre 2025.