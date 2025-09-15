L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovane rapinato FirenzeGabriele CottiniRissa SpeziaReliquia AcutisElezioni ToscanaCapannina Armani
Acquista il giornale
CronacaAl via il Bando per il Master in “Arte del gioiello contemporaneo”
15 set 2025
CATERINA CECCUTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Al via il Bando per il Master in “Arte del gioiello contemporaneo”

Al via il Bando per il Master in “Arte del gioiello contemporaneo”

L’Accademia di Belle Arti di Firenze manterrà aperte le iscrizioni fino al 24 novembre

Laboratorio orafo delle Arti Orafe dove si svolge il Master

Laboratorio orafo delle Arti Orafe dove si svolge il Master

Firenze, 15 settembre 2025 - L’Accademia di Belle Arti di Firenze apre le candidature per l'iscrizione al Bando per l’anno accademico 2025/2026 del Master postuniversitario di I livello “Arte del gioiello contemporaneo”. Si tratta di un percorso annuale che unisce la tradizione umanistica e produttiva toscana con le tecnologie più aggiornate della progettazione digitale, dove tradizione e tecniche moderne si coniugano con l’obiettivo di formare progettisti e professionisti capaci di creare prototipi per l’innovazione dell’artigianato artistico. Il programma prevede 1.500 ore di formazione per 60 crediti, articolate tra laboratori e lezioni teoriche, con attività in parte nella sede dell’Accademia e in parte in strutture dedicate. Il focus didattico comprende le tecniche orafe, la rappresentazione e la modellazione 3D con Rhinoceros, fino all’esportazione dei modelli in formato STL per la prototipazione.

“L’ammissione – spiegano i promotori - è riservata a chi possiede un diploma accademico di primo o secondo livello, una laurea o un titolo estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente; per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2. I posti disponibili sono al massimo venti e l’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno quindici iscritti. La selezione è per merito e prevede una prova con test, a risposte multiple o aperte, sulle arti applicate con riferimento all’oreficeria, sul disegno tecnico e artistico, sulle tecnologie e i materiali del comparto orafo e sulla padronanza della lingua italiana, oltre a un colloquio motivazionale. Il calendario e l’elenco degli ammessi alla prova saranno pubblicati sul sito istituzionale entro il 3 novembre 2025 e la prova si terrà comunque entro il 10 novembre.”

Le domande devono essere presentate entro il 24 novembre, utilizzando il modulo disponibile sul sito : https://www.accademia.firenze.it/it/user-page/321-mappa-offerta-formativa/arte-del-gioiello-contemporaneo.

Gli esiti della selezione, con i nomi degli ammessi al Master, saranno pubblicati entro il 17 novembre 2025.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata