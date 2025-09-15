Scandicci, che rimonta. Risolve Dodaro nel finale

Scandicci

2

Terranuova Traiana

1

SCANDICCI: Fedele, Bigazzi (78’ Sottil), Chiaverini, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (79’ Russo), Mugelli (78’ Dodaro), Boganini. All. Taccola.

TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti, Degl’Innocenti, Cioce (54’ Mannella), Ficini (54’ Ngom), Bruni (87’ Innocenti), Saltalamacchia (77’ Tassi), Sesti, Verdini (54’ Castaldo), Marini, Benucci. All. Becattini.

Arbitro: Tagliaferri di Lovere.

Marcatori: 23’ Saltalamacchia, 46’ Boganini, 88’ Dodaro.

Note: ammoniti: Tacconi, Biancon, Saltalamacchia. Espulso (83’) l’allenatore ospite Becattini. Calci d’angolo 7-3. Recupero 0+4.

SAN CASCIANO - Lo Scandicci ribalta il Terranuova. Vittoria importantissima per la squadra di mister Taccola che andata sotto nel primo tempo, è riuscita a ribaltare l’esito con un gran secondo tempo. Pronti via ed i padroni di casa hanno la più ghiotta delle occasioni: Valori strappa un pallone a centrocampo e serve Viligiardi che a sua volta lancia Arrighini che si trova solo davanti a Pagnini già a terra ma si fa respingere il tiro. Risposta aretina al 12’ quando su un’incerta uscita di Fedele, Bruni alza di testa a porta vuota, l’arbitro però aveva fischiato fuorigioco.

Improvviso al 23’ il goal ospite: cross di degl’Innocenti per Saltalamacchia che con una zampata batte Fedele. Reazione scandiccese che sfiora il pareggio con Boganini, respinta coi pugni di Pagnini. Dopo neanche un minuto su azione di Mugelli e tocco di Arrighini arriva il pari di Boganini. Al 51’ ancora Mugelli obbliga Pagnini alla deviazione sul palo e poi in angolo. Il ritmo cala ma quando il pareggio sembra scritto, percussione di Valori, palla in area e Dodaro trova il tocco vincente che fa esplodere lo stadio per i primi tre punti in campionato.

Alberto Fiorini