Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
Firenze
Agostinacchio spiana il muro di Greta. Iacchi ottimo secondo in volata
15 set 2025
ANTONIO MANNORI
Cronaca
Agostinacchio spiana il muro di Greta. Iacchi ottimo secondo in volata

Trofeo San Rocco: alle spalle del campione iridato di ciclocross, il corridore di Rufina, portacolori del Team Ballerini

Il podio del. San Rocco; da sinistra, Iacchi, Agostinacchio e Pierotto (Foto Fruzzetti)

Per approfondire:

Dopo la due giorni professionisti con il Giro della Toscana a Pontedera e la Coppa Sabatini a Peccioli firmate entrambe dallo splendido ventunenne messicano Isaac Del Toro, ancora un evento di prestigio in Valdera con il 27° Trofeo San Rocco, classica nazionale per juniores. Un altro successo per il G.S. Amici del Pedale con Bacciarelli, Bellagotti, Pazzagli ed i loro collaboratori, e un vincitore di classe, l’azzurro e campione del mondo di ciclocross Mattia Agostinacchio, reduce da una gara a tappe in Svizzera, che ha dominato il finale della corsa pisana dando una grande dimostrazione di forza e di potenza. Decisiva è risultata l’innovazione tecnica degli organizzatori fabbrichesi con l’inserimento a 8 chilometri dal traguardo dei 900 metri del muro di Greta, nel centro di Peccioli. Qui Agostinacchio che era rientrato qualche chilometro prima sui due fuggitivi Zoco e sul polacco Wlodarski, ha lanciato il suo attacco restando da solo al culmine con 13“ di vantaggio e resistendo fino alla fine lungo i continui saliscendi che portavano a Fabbrica. Un vero e proprio spettacolo quello offerto da questo giovane di sicura classe e talento, che ha impreziosito il suo ruolino con questo successo e reso ancora più bello l’albo d’oro del Trofeo San Rocco.

Ai posti d’onore il fiorentino di Rufina Niccolò Iacchi che ha vinto la volata del gruppo davanti a Pierotto e al campione italiano della categoria Carosi, mentre nella top ten l’altro toscano è risultato Bonciani. Sono stati 169 i partenti di 31 squadre, in una gara sempre bella e combattuta e che si è decisa come tante altre volte in passato nell’ultimo tratto. Ottima l’organizzazione e la presenza degli sportivi, con tanti premi prima e dopo la gara nel rispetto di una consolidata tradizione.

Arrivo: 1) Mattia Agostinacchio (Ciclistica Trevigliese) km 103, in 2h 24’, media km 43,104; 2) Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini) a 33“; 3) Andrea Marco Pierotto (Autozai); 4) Vincenzo Carosi (Work Service Coratti); 5) Santiago Wrolich (Team Tiepolo); 6) Fedrizzi; 7) Frontini; 8) Bonciani; 9) Raschi; 10) Vaccher.

GiovaniUn appuntamento di prestigio a Borgovalsugana per esordienti e allievi (maschi e femmine) con la Coppa Rosa, quella di Sera e d’Oro per allievi con più di 1000 partecipanti. I migliori risultati per i tanti toscani presenti sono stati il quarto posto dell’esordiente 2° anno, Sveva Bertolucci, e il quinto di Diego Della Polla, tra gli esordienti 1° anno.

