San Donato con un Gistri in più. Buona reazione, punto pesante

Aquila Montevarchi 1San Donato Tavarnelle 1

AQUILA 1902 MONTEVARCHI (4-2-3-1): Giusti; Casagni, Siniega, Bassano, Cecconi; Lovari (53 ’Galeota), Iacullo (53’ Mattei); Kondaj (73’ Bocci), Galastri (53’ Simoni), Boncompagni (85’ Tatti); Mencagli. All. Marmorini.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3): Tampucci; Croce, Alfani, Cecchi; Torrini, Gistri (78’ Calonaci), Falconi, Sardilli (70’ Leonardi); Ciravegna (63’ Pecchia), Doratiotto (29’ Rotondo), Nardella. All. Bonuccelli.

Arbitro: Tavassi di Tivoli.

Marcatori: 8’ Galastri; 47’ Gistri.

Note: Spettatori 600 circa. Angoli 3- 1. Ammoniti Nardella, il vice allenatore ospite Alunno e Cecconi.

MONTEVARCHI – A due settimane dall’eliminazione in Coppa Italia, il San Donato Tavarnelle torna al Brilli Peri e gioca una partita ben più tonica e reattiva rispetto a quella incolore di fine agosto. Al netto di un approccio poco brillante, visto che il Montevarchi si porta subito avanti all’8’ con il 2008 Galastri, i ragazzi del condor Bonuccelli sfoderano una buona reazione e a conti fatti portano in Val di Pesa un punto importante. Lo griffa al minuto 47’, con le due squadre appena rientrate dal riposo, uno degli ex, il capitano Pietro Gistri, abile a ribattere nel sacco la respinta corta di Andrea Giusti sul colpo di testa ravvicinato di Rotondo. Certo, entrambe le formazioni che a fasi alterne prendono il comando del gioco, non regalano troppe emozioni agli spettatori del Comunale valdarnese e le conclusioni a rete da una parte e dall’altra si contano sulla punta delle dita. Di fatto le azioni migliori sono quelle che fissano un risultato giusto. Descritto il pari di Gistri, conviene raccontare la trama del momentaneo vantaggio dei padroni di casa. Scambio stretto tra Mencagli e Boncompagni, il migliore dei suoi in assoluto, e sul diagonale di quest’ultimo sporcato da un difensore si avventa Galastri che festeggia a 17 anni il primo centro in Serie D.

Giustino Bonci