28 ago 2025
PAOLO PIGHINI
  Il Grifone cala il poker. Battuta la Colligiana

Il Grifone cala il poker. Battuta la Colligiana

La squadra si sveglia nella ripresa: in gol Marzierli, Disanto (2) e Gerardini

La squadra si sveglia nella ripresa: in gol Marzierli, Disanto (2) e Gerardini

La squadra si sveglia nella ripresa: in gol Marzierli, Disanto (2) e Gerardini

Il Grosseto, nell’allenamento congiunto disputato ieri allo Zecchini, supera (4-0) la Colligiana, con rete di Marzierli, doppietta di Disanto e gol di Gerardini nella ripresa. Un primo tempo da dimenticare perché, crediamo, non sia servito a nulla a mister Indiani per quello che hanno fatto vedere i suoi giocatori. A questo punto poco importa la scelta del modulo: nell’arco dei primi 45 minuti i biancorossi non hanno effettuato alcuna conclusione nello specchio della porta avversaria. Sull’altro fronte, invece, i biancorossi valdelsani hanno mostrato di avere una ’gamba più viva’ rispetto ai maremmani e sono apparsi più intraprendenti e più reattivi pur giocando in una categoria inferiore. La cronaca è asciutta.

Al 26’ Riccobono rimane a terra dopo lo scontro con un avversario: poi riprende. Uno squillo poco dopo: cross di Della Latta da sinistra e colpo di testa di Sabelli, ma la sfera termina a lato. Nel finale gli ospiti si fanno vedere con Finetti che di testa impegna Cardelli alla parata. Più vivace la ripresa con mister Indiani che cambia tutta la formazione a eccezione del portiere Cardelli: da registrare il debutto del centrocampista Marco Fiorani. In avvio gli ospiti appaiono ancora più decisi: l’attaccante Poli costringe Cardelli a una deviazione importante. Anche il Grosseto appare più vivace e Regoli impegna il portiere Conti alla respinta. E al 15’ il Grosseto passa in vantaggio con Marzierli che, su cross da sinistra, di testa anticipa il portiere in uscita. Ospiti vicini al pareggio con Masini che tutto solo davanti a Cardelli sbaglia clamorosamente la conclusione.

Al 36’ i padroni di casa vanno al raddoppio con un colpo preciso di Disanto che fa doppietta dopo tre minuti. E il poker biancorosso lo firma Gerardini nel finale di tempo. Per il Grosseto ultimo test prima della Coppa Italia.

