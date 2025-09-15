Galluzzo, orgoglio e cuore. Novoli e Incisa a segno

Ottima prestazione del Galluzzo che vince 2-0 sul campo del Chianti Nord e tiene in vita la speranza di passaggio del turno in Coppa Toscana Prima Categoria. Inizio di marca Galluzzo con Forconi che tira di destro, ma la conclusione è respinta di piede da Canocchi ben posizionato. Partita subito spigolosa, con scontri duri. Al 21’ palla buona ancora sui piedi di Forconi che conclude alto. Alla mezz’ora, corner di Bargioni e colpo di testa di Chiavacci, palla alta. A seguire, punizione di Bargioni ben calciata. Al 36’ svolta del match: il Chianti Nord resta in 10 uomini per l’espulsione di Gordini (doppia ammonizione). Galluzzo in pressione e ancora pericoloso con Vecchi. A inizio secondo tempo palla gol per il Chianti Nord: Aiello conclude da distanza ravvicinata, ma Volpi è bravo a intercettare. Poi il Galluzzo crea azioni con Baccini e il neoentrato Di Tommaso. Ancora un generoso Chianti Nord con Fortunati, palla alta. Al 64’ Galluzzo in vantaggio con il difensore Chiavacci abile a risolvere una mischia in area. Al 72’ palo di Baccini su punizione e al 74’ Di Tommaso centra la traversa. Il Chianti Nord non ci sta e va vicino al pari. Ma è il Galluzzo a trovare il raddoppio, con Baccini su punizione.

Chianti Nord: Canocchi, Abazi (80’ Leggieri), Fortunati, Pacini, Lanotte, Porreca (80’ Kortz), Aiello (89’ Alari), Cordini (35’ Farcas), Gordini, Dosso, Valcareggi (46’ Latini). All. Michelacci.

Audace Galluzzo: Volpi, Ammannati (58’ Daka), Burgnich (82’ Pratesi), Bargioni, Verdi, Chiavacci, Vecchi, Santucci (57’ Di Biasi), Forconi (73’ Matrone) , Baccini, Rosi (48’ Di Tommaso) All. Perini.

Questi gli altri risultati della seconda giornata dei triangolari: Novoli-Sporting Arno 3-1, Albacarraia-Poggio a Caiano 3-1, Incisa-Barberino Mugello 1-0, Reconquista-Gallianese 0-2.

Brillante prestazione casalinga del Novoli che gioca bene e batte lo Sporting Arno. Ospiti in vantaggio con un eurogol di Timonieri che poco oltre il centrocampo scaglia un gran tiro che supera il portiere che era fuori dai pali. Pari di Truscè di testa a seguito di lunga rimessa laterale di Castrogiovanni. Poi decide una bella doppietta di Matteo Bini: prima su azione di contropiede con una scivolata e dopo lanciato a rete supera il portiere con un pallonetto. Nella terza gara si gioca Sporting Arno-Isolotto che sarà decisiva.

Eccellente esordio stagionale dell’Incisa che batte 1-0 con gol di Merola il Barberino. Partita che poteva avere anche un risultato più rotondo per i locali. L’Incisa si gioca il passaggio del turno nella terza gara sul campo dell’Audace Legnaia mercoledì 27 settembre. Prova di forza della Gallianese che fa suo il derby con il Reconquista con reti di Lepri e Agonigi su rigore.

Francesco Querusti