Ponte alla Carraia e piazza Nazario Sauro, cambia la viabilità

Firenze, 15 settembre 2025 – Continuano i lavori di sostituzione dell'acquedotto realizzati da Publiacqua con fondi Pnrr. E' in corso, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, l'istituzione dei provvedimenti su Ponte alla Carraia e piazza Nazario Sauro relativi alla della fase 2 dell'intervento già avviato sui lungarni Vespucci e Corsini. Il cantiere principale è allestito nell’area dell’intersezione tra piazza Nazario Sauro e lungarno Soderini con restringimenti di carreggiata. I veicoli provenienti da Ponte alla Carraia dovranno svoltare a destra su lungarno Soderini e piazza Nazario Sauro diventerà a senso unico verso i lungarni. Un cantiere di dimensioni ridotte è allestito anche su Ponte alla Carraia ma è comunque garantito il doppio senso di marcia con la revoca della corsia ciclabile. Questi provvedimenti rimarranno in vigore fino al 9 dicembre. Tra gli altri interventi in via dello Studio, per l'allestimento di un cantiere edile, il 15 settembre, ci sarà la chiusura del tratto Corso-piazzetta Cardinale Giovanni Benelli. Il termine dei lavori è previsto per il 10 ottobre. L'itinerario alternativo per via dello Studio è Corso-via Sant’Elisabetta-via delle Oche-piazzetta Cardinale Giovanni Benelli-via dello Studio. Inoltre per il restauro di un appartamento dal 15 settembre sarà chiusa la direttrice via del Corno (tra via dei Leoni e via del Parlagio)-via del Parlagio (tra via Vinegia e Borgo dei Greci). Il termine previsto è il 5 marzo 2026. Il 17 settembre in via dello Sprone è in programma lo scarico-carico di materiali per un cantiere. Dalle 9 alle 17 è prevista la chiusura del tratto via Maggio-via del Pavone. Percorso alternativo per i veicoli diretti nel tratto interdetto: lungarno Guicciardini-Piazza Nazario Sauro-Via dei Serragli-Via Sant'Agostino-Via Mazzetta-Piazza San Felice-Piazza Pitti-Via dei Guicciardini-Via dello Sprone-Piazza della Passera-Via dei Vellutini-Via del Pavone. Per consentire la viabilità alternativa saranno istituiti ulteriori provvedimenti: sensi unici in piazza dei Frescobaldi (da via di Santo Spirito verso lungarno Guicciardini), via dello Sprone (da via Toscanella verso via dei Sapiti e da via dei Guicciardini verso via dei Ramaglianti).