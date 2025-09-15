L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Firenze
CronacaPonte alla Carraia e piazza Nazario Sauro, cambia la viabilità
15 set 2025
NICCOLO' GRAMIGNI
Cronaca
Ponte alla Carraia e piazza Nazario Sauro, cambia la viabilità

Per i lavori di sostituzione dell'acquedotto realizzati da Publiacqua con fondi Pnrr

Nuovi lavori a Firenze

Firenze, 15 settembre 2025 – Continuano i lavori di sostituzione dell'acquedotto realizzati da Publiacqua con fondi Pnrr. E' in corso, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio,  l'istituzione dei provvedimenti su Ponte alla Carraia piazza Nazario Sauro relativi alla della fase 2 dell'intervento già avviato sui lungarni Vespucci e Corsini. Il cantiere principale è allestito nell’area dell’intersezione tra piazza Nazario Sauro e lungarno Soderini con restringimenti di carreggiata. I veicoli provenienti da Ponte alla Carraia dovranno svoltare a destra su lungarno Soderini e piazza Nazario Sauro diventerà a senso unico verso i lungarni. Un cantiere di dimensioni ridotte è allestito anche su Ponte alla Carraia ma è comunque garantito il doppio senso di marcia con la revoca della corsia ciclabile. Questi provvedimenti rimarranno in vigore fino al 9 dicembre. Tra gli altri interventi in via dello Studio, per l'allestimento di un cantiere edile, il 15 settembre, ci sarà la chiusura del tratto Corso-piazzetta Cardinale Giovanni Benelli. Il termine dei lavori è previsto per il 10 ottobre. L'itinerario alternativo per via dello Studio è Corso-via Sant’Elisabetta-via delle Oche-piazzetta Cardinale Giovanni Benelli-via dello Studio. Inoltre per il restauro di un appartamento dal 15 settembre sarà chiusa la direttrice via del Corno (tra via dei Leoni e via del Parlagio)-via del Parlagio (tra via Vinegia e Borgo dei Greci). Il termine previsto è il 5 marzo 2026. Il 17 settembre in via dello Sprone è in programma lo scarico-carico di materiali per un cantiere. Dalle 9 alle 17 è prevista la chiusura del tratto via Maggio-via del Pavone. Percorso alternativo per i veicoli diretti nel tratto interdetto: lungarno Guicciardini-Piazza Nazario Sauro-Via dei Serragli-Via Sant'Agostino-Via Mazzetta-Piazza San Felice-Piazza Pitti-Via dei Guicciardini-Via dello Sprone-Piazza della Passera-Via dei Vellutini-Via del Pavone. Per consentire la viabilità alternativa saranno istituiti ulteriori provvedimenti: sensi unici in piazza dei Frescobaldi (da via di Santo Spirito verso lungarno Guicciardini), via dello Sprone (da via Toscanella verso via dei Sapiti e da via dei Guicciardini verso via dei Ramaglianti).   

© Riproduzione riservata