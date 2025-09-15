Molinense, spazio ai giovani. Presentati lo staff e le squadre

Molinense, è qui la festa. Presentate al circolo La Torretta di Molino del Piano tutte le squadre del club gialloblù, davanti a un numeroso pubblico e con la regia organizzativa di Manuela Morandi. Per la Molinense avere tutte le categorie del calcio giovanile è un vanto e dimostra l’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff guidato dal presidente Riccardo Santoni. Il nuovo direttore sportivo dei giovani è Luca Contri. Questi i tecnici delle squadre giovanili: Allievi anno 2009 allenatore Massimo Franciolini, coadiuvato da Umberto Bettoni; Allievi B 2010 il mister è Jacopo Benvenuti e il vice Marco Contri; Giovanissimi A 2011 allenatori Matteo Errunghi e Giorgio Bencini; 2012 Giovanissimi B Lorenzo Mannelli e Gabriele Bonini. La Scuola calcio è svolta in collaborazione con le Sieci e affidata alla direzione di Roberto Cerotti e Sandro Megli, insieme a istruttori qualificati e in campo tanti mini calciatori di valore.

La squadra di Seconda categoria è quest’anno allenata da Simone Rimini, giovane e preparato mister anno ‘92 fresco di patentino. Agli Juniores è stato confermato in panchina Lorenzo Celestini, con dirigente responsabile delle squadre Carlo Caioli. La società è ben strutturata con oltre 200 tesserati dai Dilettanti alla Scuola Calcio e dovrà per alcuni mesi superare il problema della mancanza del campo sportivo.

I lavori di ristrutturazione, a seguito dei danni causati dalla recente alluvione che ha colpito non solo la Valdisieve, verranno appaltati dal Comune di Pontassieve nei prossimi giorni. Le squadre per un primo periodo giocheranno su vari impianti messi a disposizione dalle società del territorio e dal Comune.

Da elogiare l’impegno, in questo periodo difficile, del presidente della Molinense Riccardo Santoni, del vice Raffaele Magini, dei dirigenti, allenatori, tesserati e famiglie, insieme ai volontari fra cui i veterani Valerio Benvenuti, Carlo Caioli, Simone Vettori, Andrea Boccellari, Beppe Palmieri, Sauro Masini, Gianni Omeri, Manuela Morandi e tanti altri. Un piccolo paese dove batte forte il cuore per lo sport e in particolare per il calcio.

Francesco Querusti