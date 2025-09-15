Scuola primaria unica a Incisa, ecco il taglio del nastro

Figline e Incisa (Firenze), 15 settembre 2025 - Inizio di anno di novità sia per gli studenti della primaria Petrarca che per quelli della Massa: i primi hanno trovato una scuola più grande, allargata durante l’estate. Gli altri hanno dovuto lasciare il loro plesso per accorparsi ai “vicini” di Incisa dato che la loro ormai ex scuola diventerà un nido finanziato coi fondi Pnrr.

Una rivoluzione per la comunità incisana iniziata stamani col taglio del nastro che decreta la fine della prima parte dei lavori alla Petrarca realizzati proprio per accogliere i bambini della Massa nel plesso diventato unico. Per ora sono entrati solo i bimbi; venerdì 26 settembre dalle 18 alle 19 le porte saranno aperte anche per i genitori, che potranno visitare gli ambienti rinnovati.

L’intervento di riqualificazione, dal costo totale di 1,24 milioni di euro a carico del Comune, segue quello di adeguamento sismico del 2017. Durante l’estate sono state ristrutturate le aule del piano terra e del primo piano dell’edificio, realizzata un’ulteriore aula didattica, rifatti i servizi igienici, i pavimenti, le porte interne e alcuni infissi. Sono stati adeguati anche gli impianti per l’antincendio ed è stata migliorata la mensa.

La seconda fase dei lavori partirà invece nei prossimi giorni e riguarderà il secondo piano dell’edificio, dove si trovano anche i laboratori e la palestra: qui gli interventi si concentreranno sulle finiture, gli infissi e l’impianto di climatizzazione, con la conclusione prevista entro la fine dell’anno.

Intanto all’ex scuola La Massa i lavori vanno avanti, con previsione di chiusura entro l’estate 2026 per accogliere i primi bimbi all’inizio del prossimo anno didattico. Saranno realizzati 30 nuovi posti per il nido che aprono le porte, spiegano dall’amministrazione, per un futuro “Polo per l’infanzia 0-6 anni”. Il progetto prevede la riorganizzazione degli spazi interni e interventi di riqualificazione strutturale; costa 600mila euro, provenienti da fondi Pnrr.