Firenze, l’Istituto comprensivo Puccini apre l’anno scolastico

Firenze, 11 settembre 2025 - Un flash mob per la pace a Gaza come apertura dell’anno scolastico. L’Istituto comprensivo Puccini di Firenze, che si trova nel Quartiere 3, a Gavinana, ha deciso che non poteva cominciare il primo giorno di scuola ignorando quello che succede da troppo tempo a Gaza tra due popoli uguali in dignità e in diritti. “La nostra comunità educante – spiega in un comunicato la scuola - intende prendere una ferma posizione affinché questo bagno di sangue venga fermato. Perciò ha deciso di coinvolgere tutti gli alunni della scuola in un flash mob che si svolgerà nel cortile della scuola secondaria di I grado Puccini (via del Larione 33), per dire stop alla guerra”. L’appuntamento è per il 15 settembre alle ore 10,45. Il corpo docente è già al lavoro da giorni nell’organizzazione di un momento di condivisione per insegnare agli studenti l’importanza di dire no alla guerra e per dire sì alla pace.