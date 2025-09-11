Badia a Settimo, lascia il comandante dei carabinieri

Ultimo giorno in servizio oggi per il primo luogotenente Antonio Laera, comandante della stazione carabinieri di Badia a Settimo. Laera si è arruolato nell’Arma nel 1984 e ha ricoperto incarichi importanti fin dagli inizi: ha lavorato a Bolzano, in forza al nucleo investigativo e radiomobile, ruolo che lo ha portato anche a Siena fino al 2000. Da quell’anno è stato comandante anche della Stazione di Scandicci per poi trasferirsi a Badia, dove ha raccolto l’eredità del luogotenente Mario Nuccitelli. Un territorio eterogeneo quello di Badia, che ha giurisdizione sull’intera zona industriale, ma anche sul popoloso quartiere di Casellina. Laera al momento è l’unico sottufficiale dell’Arma in servizio ad aver guidato i due principali presidi in città. Negli anni ha imparato, prerogativa dei comandanti di stazione, a stringere rapporti con la popolazione, a farsi apprezzare per capacità investigative e presenza sul territorio. Alla fine dopo il congedo rimarrà a vivere a Scandicci, come molti dei suoi predecessori che in questo territorio hanno messo radici, uno su tutti l’altro luogotenente in comando a Scandicci, Aldo De Angelis. In questi giorni Laera ha ricevuto il saluto delle istituzioni cittadine, dalla sindaca Sereni, alla giunta, alle forze di maggioranza e opposizione.