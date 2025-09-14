L’incidente e la tragedia: chi era Gabriele Cottini, motociclista morto in gara. Lascia due figli

Cremona, 14 settembre 2025 – L’ambiente motoristico umbro è incredulo per la morte di Gabriele Cottini, 39 anni, pilota di moto, grande appassionato di motori, morto in un incidente accaduto sul circuito di Cremona, dove si stava svolgendo una manifestazione motoristica della Federazione motociclistica italiana. Era di Città della Pieve. Gareggiava per il Team Blacksheep. Molto conosciuto in città, era apprezzato per il suo talento sulle due ruote. All’inizio della stagione sportiva il Comune della città umbra aveva in un comunicato esaltato le grandi doti umane e professionali del 39enne. Cottini gareggiava nella Coppa della Federazione motociclistica italiana. La gara in cui ha perso la vita era nel circuito della Dunlop 600 Cup.

Gabriele Cottini in un'immagine tratta dal suo profilo Facebook

Su suo profilo Facebook Cottini appare sempre sorridente e nella maggior parte dei casi in tuta da corsa e accanto a una moto da competizione con le quali gareggiava da non professionista essendo un tornitore meccanico in un'azienda della zona.

E proprio in sella a una di queste ha avuto il grave incidente. Cottini aveva due figli. "La notizia della sua morte ci è arrivata e siamo tutti sconvolti", ha detto il sindaco Pievese Fausto Risini raggiunto dall'Ansa. Gabriele non era un pilota professionista. “Cottini - spiega la Federazione motociclistica – aveva da poco ritrovato il successo nel terzo round della Coppa Italia al Misano World Circuit facendolo tornare in corsa per la conquista del titolo nella Dunlop Cup 600”.

Fuori dalle gare lavorava come tornitore meccanico-manutentore presso un'azienda della zona. Professione intrapresa dopo avere studiato meccanica all'Ipsia Marconi Perugia. In un post pubblicato sul sito del Comune a inizio agosto, il sindaco lo ha definito una delle "eccellenze pievesi". "Gabriele Cottini - aveva scritto - vince a Misano e scala la classifica del campionato italiano Dunlop 600 Supersport. Città della Pieve applaude ancora una volta il talento di Gabriele Cottini, che domenica 3 agosto ha conquistato una straordinaria vittoria all'autodromo di Misano, nel Campionato Italiano Dunlop 600 Supersport. Una gara da incorniciare per il "Cottix", che è partito dalla tredicesima posizione in griglia per poi rimontare con grinta, cuore e una guida impeccabile, fino a tagliare il traguardo per primo, segnando anche il giro più veloce della corsa". Subito tanti i messaggi di cordoglio apparsi sulla pagina Facebook di Cottini.

"Purtroppo oltre al bello che questo sport ci regala ci sono eventi che non possiamo controllare e che ci riportano per forza con i piedi per terra... Oggi è stato proprio un duro colpo per tutti noi..." ha scritto un suo compagno di squadra. "Ti ricorderò sempre così pieno di gioia per questo sport tanto bello quanto maledetto..." si legge in un altro dei post. E poi: "ricordo ancora quando correvi sul triciclo al distributore a chiusi di tuo padre, avrai avuto 3 anni...".