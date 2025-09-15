La contrada del Cavallo vince il 46° Palio di Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli (Firenze), 15 settembre 2025 – Mancava da 7 anni la vittoria alla contrada del Cavallo, che ieri a tarda sera si è aggiudicata il Palio di Bagno a Ripoli 2025. Grazie alla sommatoria dei punti tra i giochi del pomeriggio e la giostra della sera, si è portata in sede il drappo disegnato da Riccardo Neri offerto dall’Sms di Bagno a Ripoli. A consegnare al capitano giallorosso Matteo Ulivi l’ambito primo premio sono stati il sindaco Francesco Pignotti e il presidente dell’Associazione Palio delle Contrade – Giostra della Stella Antonio Arcangeli.

È la decima vittoria per il Cavallo in 46 edizioni, grazie al punteggio di 24 punti ottenuti nelle gare pomeridiane dagli atleti giallorossi (con il successo nella corsa con l'uovo, il tiro alla fune e la corsa con i barrocci) a cui si sono aggiunti i punti ottenuti dal secondo posto di Lorenzo Desimone di Bibbiano in sella a Stallone “Jhoon” nella gara tra i cavalieri della sera. Era lui il cavaliere da battere, vincitore della Giostra 2025.

La Giostra della Stella 2025 invece è stata vinta da un esordiente, la rivelazione di quest’anno: il giovanissimo cavaliere aretino Leonardo Scaletti (classe 2005) in sella a Stella di 16 anni, gareggiava per la Torre e ha inforcato 4 stelle totali, tra cui le due piccole d’oro nell’unico percorso netto registrato ieri.

Quindi la classifica generale del Palio vede vincente il Cavallo, seguito al secondo dalla contrada Torre, terzo il Mulino. Anche in questa edizione, l’Alfiere non ha partecipato.