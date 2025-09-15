Scoperte discariche abusive a Lignano

Prima una petizione pubblica e un incontro per chiedere a gran voce il rilancio del parco di Lignano e Rigutinelli, il restyling dei sentieri e il ripristino dei recinti con gli animali. Adesso la segnalazione di una discarica abusiva nello stesso luogo. Non si ferma l’impegno dell’associazione di cittadini Uniti per Lignano. Segnalate delle discariche abusive nel Parco di Lignano con la richiesta urgente di rimozione. L’Associazione “Uniti per Lignano” rende noto che, su segnalazione di alcuni cittadini, sono state individuate delle discariche a cielo aperto nel Parco Comunale di Lignano. "Questi abusi non sono una sorpresa ma l’inevitabile conseguenza di anni di dimenticanza e trascuratezza da parte del Comune di Arezzo - spiegano i cittadini - Mentre il Parco – patrimonio naturalistico e sociale che ha sempre rappresentato una ricchezza per il territorio, versa in uno stato di degrado crescente, l’amministrazione sembra aver scelto la via dell’ignavia. Sentieri invasi da rifiuti, aree attrezzate pericolanti, animali nei recinti spariti o lasciati predare, spazi pubblici abbandonati, tutto questo è il risultato di una non-gestione che si prende cura del bene comune. Tali comportamenti costituiscono un grave danno per l’ambiente, per la sicurezza e il decoro di un’area naturale". A fronte di quanto emerso, l’associaizone ha provveduto ad inviare una formale segnalazione al Comune e ai Carabinieri Forestali, chiedendo che si intervenga con urgenza per rimuovere i rifiuti e per ripristinare le condizioni originarie di terreno e vegetazione. Il Parco con i suoi 300 ettari di bosco e prati, si trova cavallo tra la Valdichiana e la città.

A.B.