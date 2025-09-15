Coppa di Prima e Seconda. Libertà Viaccia è al top

Seconda giornata di Coppa Toscana: c’è già una compagine certa di essersi qualificata al secondo turno. Iniziamo però dalla coppa di Prima, con il Casale che parte nel migliore dei modi: il 2-1 al Galleni imposto al Prato Nord grazie alle reti di Baldi e di D’Amico (che hanno vanificato la rete locale di Miele) permette agli uomini di coach Bellini di debuttare al meglio e costa al contempo l’eliminazione dalla coppa alla squadra della coppia Tarantino – Girasole. A giocarsi il biglietto per il turno successivo saranno quindi il CF 2001 ed il Viaccia di Marchiseppe. Saluta la competizione anche il Poggio a Caiano: Magelli non è bastato, perchè l’Albacarraia ha sfruttato al meglio il fattore-campo vincendo per 3-1. Poi c’è la Pietà 2004, che ha pareggiato 1-1 con il Maliseti (Turelli da un lato, Baroncelli dall’altro) ed affronterà il Calenzano. Scendendo invece in Coppa Italia di Seconda, pollice alzato per la Galcianese dopo il 2-1 casalingo inflitto al Chiesanuova di mister Shehaj. Avvincente anche il "derby di Carmignano", con la Polisportiva Naldi che ha battuto per 2-0 la Virtus Comeana: le reti di Masi e Cioni hanno certificato il risultato, ma la rotonda sconfitta (1-4) patita nella gara d’andata dalla Naldi premia la Virtus di Gravante che è quindi già certa dell’approdo al secondo turno di coppa. Comincia con un pareggio a reti bianche con La Querce, invece, l’avventura dell’Eureka in coppa: gli uomini di Celadon possono passare il turno, ma dovranno assolutamente vincere contro il Tavola di Montagnolo. Resta in corsa anche il Mezzana di Leonardo Tinti, anche se sarà dura: a causa della sconfitta interna contro la Polisportiva Carraia (1-2) per sognare ancora la qualificazione bisognerà battere il San Lorenzo Campi Giovani con ampio margine.

Fa festa poi La Libertà Viaccia, neofita della categoria: la banda Sensi, in parte rinnovata dopo la conquista del campionato di Terza Categoria, ha regolato tra le mura amiche il Montemurlo (2-1) estromettendolo dalla coppa. Sarà quindi fondamentale Valbisenzio – La Libertà Viaccia per decretare il passaggio alla fase successiva, con i valbisentini (sulla carta) in vantaggio in virtù di una miglior differenza-reti (allo stato attuale). Ma ogni calcolo dovrà essere rimandato: fra sei giorni inizierà la prima di campionato e non serve uno sforzo di fantasia per immaginare che per ogni formazione rappresenterà la priorità.

Giovanni Fiorentino