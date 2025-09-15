La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Prato
Ladri spaccano la porta del ristorante Moi
15 set 2025
ELENA DURANTI
Cronaca
Ladri spaccano la porta del ristorante Moi

Spaccata al lussuoso ristorante Moi Omakase, pluripremiato come miglior locale di sushi in Italia, che si trova in viale Piave, proprio di fronte al Castello dell’Imperatore e che nell’arco di tempo in cui gli scassinatori hanno colpito, era chiuso per ferie. Lo chef Francesco Preite (nella foto a sinistra), deluso, ha affidato ai social il suo sfogo per l’accaduto: "Sempre meglio, sempre più allo sbando". E’ stato lo stesso titolare infatti ad accorgesi ieri mattina, che i ladri avevano divelto con la forza la porta del ristorante, quando è rientro alla base dopo una settimana di vacanza. "Ci metti un anno intero di impegno, lavori duramente – scrive Preite nel suo post – e cerchi di dare lustro alla città di Prato, poi ti fermi un secondo e ti sfondano nuovamente la porta d’ingresso per rubare il grande bottino di 50 euro del fondo cassa".

I malviventi dopo aver rotto la porta sono entrati all’interno del ristorante e hanno frugato dietro al bancone e nella reception, portando via appena 50 euro. Ovvero la cifra lasciata come fondo cassa alla chiusura del locale – che è aperto soltanto a cena – prima che Preite partisse per le meritate ferie con i suoi familiari. Poi i ladri sono fuggiti. Come si legge nel post, purtroppo non è la prima volta.

Lo stesso locale fu infatti, bersaglio di un atto vandalico nel maggio del 2020 – in piena pandemia – quando nella notte la vetrina fu sporcata e deturpata da ignoti. Il ristorante Moi di Francesco Preite, ha guadagnato il premio di "Miglior sushi in Italia" nella classifica 50 Top Italy 2024.

E.D.

