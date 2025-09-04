Parigi e Roma collaborino

4 set 2025
DANIELE MINNI
Cronaca
Quattro furti in un mese al circolo Montarello

I carabinieri di Spoleto stanno seguendo le indagini sui furti: l’obiettivo è identificare e denunciare i responsabili

Per approfondire:

Quattro furti in un mese. Il bottino complessivo non supera le 300 euro, ma i dirigenti del circolo tennis Montarello hanno speso ben oltre mille euro per sistemare più volte la porta scassinata da ignoti e sono pronti a spenderne altrettante per un sistema di allarme e videosorveglianza. Ieri mattina, per la quarta volta dai primi di agosto ad oggi, i custodi hanno trovato la sorpresa. Ignoti hanno forzato la grata esterna e la porta del principale ingresso del bar-segreteria, ma sono fuggiti a mani vuote. Il primo furto si era verificato i primi di agosto quando i ladri, passando da una finestrella posta nel retro dell’immobile, avevano assaltato la cassa portando via circa 200 euro in monete. Stesse identiche modalità prima di Ferragosto e allora i dirigenti dell’associazione sportiva che gestisce il circolo hanno deciso di blindare la finestra con sbarre in ferro. Neanche questo ha fermato i ladri che nella terza e quarta volta hanno forzato l’inferriata esterna e la porta dell’ingresso principale. Ieri mattina a rilevare l’ennesimo furto sono intervenuti i carabinieri. Uno dei ladri ha lasciato sul bancone un’impronta di scarpa Nike ben visibile. Il Presidente del Circolo tennis ha provveduto ad esporre denuncia contro ignoti. Non è la prima volta che i locali che ospitano bar-segreteria del circolo sportivo vengono presi di mira dai ladri che, vista la posizione isolata e la poca luce, possono agire indisturbati.

