La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Prato
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Elezioni ToscanaAffitto impossibileIncidente mortaleCapannina ArmaniFiorentina NapoliMeteo Toscana
Acquista il giornale
CronacaBlitz in un capannone: sequestrati 65mila articoli contraffatti
14 set 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. Blitz in un capannone: sequestrati 65mila articoli contraffatti

Blitz in un capannone: sequestrati 65mila articoli contraffatti

Operazione della guardia di finanza. La procura procede per il reato continuato di contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi

Controlli in una ditta cinese (foto di repertorio)

Controlli in una ditta cinese (foto di repertorio)

Per approfondire:

Prato, 14 settembre 2025 – Sono stati sequestrati dalla guardia di finanza circa 65mila articoli di moda contraffatti, tra capi di abbigliamento e accessori, rinvenuti all’interno di un capannone situato nella Chinatown di Prato. 

L’attività, spiega la procura, ha consentito di individuare un sito produttivo riconducibile a una imprenditrice cinese di 56 anni, nel quale erano stoccati semilavorati e accessori che riproducevano i loghi di note griffe di moda, fra le quali, Adidas e Icon.

Sono in corso accertamenti tecnici sulla genuinità dei marchi e della qualità dei prodotti. L'azienda opera senza documentazione fiscale e sono in atto approfondimenti di natura tributaria. La procura procede per il reato continuato di contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata