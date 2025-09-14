Blitz in un capannone: sequestrati 65mila articoli contraffatti

Prato, 14 settembre 2025 – Sono stati sequestrati dalla guardia di finanza circa 65mila articoli di moda contraffatti, tra capi di abbigliamento e accessori, rinvenuti all’interno di un capannone situato nella Chinatown di Prato.

L’attività, spiega la procura, ha consentito di individuare un sito produttivo riconducibile a una imprenditrice cinese di 56 anni, nel quale erano stoccati semilavorati e accessori che riproducevano i loghi di note griffe di moda, fra le quali, Adidas e Icon.

Sono in corso accertamenti tecnici sulla genuinità dei marchi e della qualità dei prodotti. L'azienda opera senza documentazione fiscale e sono in atto approfondimenti di natura tributaria. La procura procede per il reato continuato di contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi.