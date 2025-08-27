Escalation di violenza, maxi controllo interforze: “Stop fenomeni criminali”

Prato, 27 agosto 2025 – È scattata lunedì pomeriggio, proseguendo fino a notte fonda, una vasta operazione di controllo sul territorio. Un’azione coordinata, voluta dalla Prefettura, che ha visto in campo numerose pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. L’iniziativa arriva dopo i recenti episodi di microcriminalità che hanno interessato sia il centro cittadino sia alcune zone periferiche, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine hanno presidiato le aree considerate più sensibili, con l’obiettivo di prevenire reati e contrastare episodi di spaccio e furti ai danni di persone fragili. “I controlli effettuati con un’azione di sinergia tra tutte le forze dell’ordine coinvolte – spiegano dalla Questura – hanno portato all’individuazione e identificazione di alcuni cittadini stranieri di diversa provenienza la cui posizione sul territorio nazionale è stata oggetto di controlli di natura amministrativa”.

Sull’operazione interviene anche la politica. “L’intervento di numerose pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale disposto dalla Prefettura, è la prova che, nel nostro territorio, non solo lo Stato c’è, ma che oggi l’indirizzo politico sta portando ad un radicale cambio di un paradigma che, per troppo tempo, ha connotato le politiche amministrative. Politiche lassiste, buoniste, impostate su una tolleranza verso i fenomeni criminali che non è più accettabile. Ringraziamo il prefetto, il questore, i comandanti della guardia di finanza, dei carabinieri e della polizia municipale per il maxi controllo portato a termine nelle scorse ore. Le donne e gli uomini delle forze dell’ordine hanno saputo, ancora una volta, rispondere all’escalation di violenza degli ultimi giorni con determinazione e per il bene e la sicurezza dei pratesi. Questo cambio di passo è solo all’inizio, per assicurare ai cittadini ciò che meritano e che non è più garantito”. Lo scrive, in una nota, il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta.