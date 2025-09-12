Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Empoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ospedaliGite paesiRapina supermercatoTentata violenza sessualeFunghi porciniSequestro di auto
Acquista il giornale
Cosa FareA Empoli la masterclass di direzione d'orchestra col maestro Ennio Nicotra
12 set 2025
REDAZIONE EMPOLI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Empoli
  3. Cosa Fare
  4. A Empoli la masterclass di direzione d'orchestra col maestro Ennio Nicotra

A Empoli la masterclass di direzione d'orchestra col maestro Ennio Nicotra

Si terrà dal 5 al 12 ottobre ed è un’opportunità gratuita per giovani direttori under 35, ecco come candidarsi

Direttore d'orchestra (foto di repertorio Ansa)

Direttore d'orchestra (foto di repertorio Ansa)

Empoli, 12 settembre 2025 - L’Associazione Il Contrappunto, in collaborazione con Orchestra Toscana Classica e con il sostegno del MiC e di Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, organizza la Masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal maestro Ennio Nicotra, in programma dal 5 al 12 ottobre 2025 al Teatro Il Momento di Empoli (via del Giglio 59). La Masterclass rappresenta un’occasione unica per giovani direttori under 35 residenti in Italia (inclusi i cittadini stranieri) e per cittadini italiani residenti all’estero: la partecipazione è gratuita e comprende il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Un investimento concreto a favore delle nuove generazioni di musicisti, reso possibile grazie al sostegno istituzionale. “Si tratta di una possibilità didattica importante e gratuita per giovani studenti che arriveranno a Empoli da tutto il mondo - spiega il presidente dell’Associazione Il Contrappunto, Damiano Tognetti - .Un’occasione che cogliamo al volo. Siamo certi che la città saprà apprezzare questa nostra nuova iniziativa”. Il corso, aperto a un massimo di 8 partecipanti, offre un percorso intensivo di 60 ore tra lezioni teorico-pratiche, sessioni con duo pianistico e prove con orchestra, fino al concerto finale con Orchestra Toscana Classica. Il programma prevede lo studio della Sinfonia n.7 in La Maggiore op. 92 di Beethoven e della Sinfonia n.5 in mi minore op. 64 di Cajkovskij. La didattica segue il “Metodo Musin”, elaborato dal leggendario insegnante russo Ilya Musin (1904-1999), del quale il Maestro Nicotra è stato allievo e assistente. Il metodo, dedicato alla semantica del gesto e alla comunicazione non verbale, è considerato un punto di riferimento mondiale per la tecnica direttoriale. Opportunità per tutti: anche a pagamento e senza limiti di età o residenza. Oltre ai giovani under 35, la Masterclass è aperta anche a partecipanti di ogni età e nazionalità, compresi i non residenti in Italia. In questo caso la frequenza sarà a pagamento (il costo è di 500 euro), mantenendo invariata la possibilità di seguire un percorso formativo di altissimo livello sotto la guida di uno dei più autorevoli interpreti e divulgatori del Metodo Musin. Modalità di iscrizione. Le iscrizioni sono già aperte. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21 settembre 2025. Per candidarsi è necessario inviare una mail a [email protected] indicando nell’oggetto “Masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal M° Ennio Nicotra – Empoli”. Documenti richiesti: modulo di iscrizione, curriculum vitae e biografia, video dimostrativo (facoltativo ma consigliato). Le candidature saranno valutate in ordine di arrivo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata