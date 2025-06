Montespertoli, tre giorni di musica e talk col festival Rockunmonte

Montespertoli (Firenze), 13 giugno 2025 - Tre giorni di concerti gratuiti, dal cantautorato di Nada alla giovane promessa musicale Emma Nolde, fino al pop rock della Bambole di pezza, passando per le nuove proposte, con dj set fino a tarda notte, un villaggio creativo con street food e artigianato, e soprattutto una nuova area talk dedicata a temi sociali, culturali e civici: dal 4 al 6 luglio torna RockUnMonte, il festival musicale indipendente che animerà Piazza del Popolo a Montespertoli con una proposta musicale e culturale gratuita e aperta a tutti. Giunto alla sua tredicesima edizione, il festival è organizzato dall'associazione Vitamina M., patrocinato dal Comune di Montespertoli, e si caratterizza come un’esperienza collettiva che unisce arte, riflessione e partecipazione, diventando ogni anno un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza autentica e radicata nel territorio. Dichiarano dall’organizzazione: “Siamo fieri e orgogliosi di aver raggiunto nuovi traguardi e di aver ampliato la dimensione del festival in termini sia di attività collaterali che tematiche toccate, mantenendo la nostra identità e lo scopo primario: quello di coinvolgere i giovani dando loro uno spazio e forme di intrattenimento in cui essere e sentirsi partecipi in prima persona, portando anche quei temi che sono a loro cari e che hanno bisogno di essere trattati con la collettività. Tutto ciò permette di rafforzare ulteriormente il senso di comunità, uno dei concetti attorno cui è nato il festival”. Programma. Il weekend musicale, che si compone di una line-up (quasi tutta) al femminile, si apre venerdì 4 luglio con una delle voci più potenti della nuova scena italiana: Emma Nolde, cantautrice toscana classe 2000. Dopo un tour invernale nei club costellato di sold out, torna sui palchi dei festival estivi con i suoi live, intensi e coinvolgenti, veri e propri riti collettivi capaci di alternare momenti intimi a esplosioni di energia rock, confermandola come una delle performer più potenti della scena attuale. In apertura prima di lei, ci sarà Alec Temple, progetto alt-pop nato dall’incontro tra il cantautore Alessandro Zavoli e il producer cremonese Vago XVII che unisce sonorità Edm, indietronic e cinematic Pop a delle performance live, immersive e oniriche. Sabato 5 luglio protagonista assoluta sarà Nada, icona della musica italiana, artista eclettica e coraggiosa, capace di attraversare generazioni restando sempre attuale. Ad aprire il concerto sarà Gianmarco Melani, in arte G3M, vincitore del contest musicale organizzato in collaborazione con Labella e 8bit, due realtà emergenti di Montelupo Fiorentino. Il progetto musicale nasce dalla fusione di idee tra Melani e il produttore empolese Damiano Vaggioli, con una prima fase dal genere indie-pop; dal 2023 ha radicalmente subìto un'evoluzione, entrando nella wave pop – rock elettronica. Domenica 6 luglio, gran finale con Le Bambole di Pezza, band pop rock milanese tutta al femminile, da sempre attiva su tematiche femministe e contro la violenza di genere. Con una forte presenza live, hanno aperto concerti per Mötley Crüe e Def Leppard e registrato sold out in eventi a sostegno di cause sociali. Nel 2025 esce il nuovo album Wanted, anticipato da vari singoli tra cui Cresciuti Male in feat con J-Ax. Per chi ama fare le ore piccole, venerdì e sabato il festival continua con aftershow dj set fino alle 2. (Inizio concerti ore 21.30).nTalk tematici. Tra le novità di questa edizione l’introduzione di un ciclo di talk pubblici pensati come spazi di dialogo, consapevolezza e confronto. Tre appuntamenti sempre alle ore 19, con ospiti e associazioni che lavorano ogni giorno su temi cruciali per la società contemporanea. Si comincia venerdì 4 con un tema urgente e necessario: violenza di genere e femminismo. Al centro del dibattito ci saranno le esperienze e il lavoro del centro antiviolenza Lilith Empoli e di volontarie di uno dei movimenti che negli ultimi anni è fortemente impegnato nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione. Sabato 5 focus sul legame tra musica e inclusione sociale, attraverso il racconto di progetti che usano il linguaggio musicale per generare relazioni, educazione e cambiamento. Interverranno le realtà di Prima Materia, Musicami e Jazzforkids. Domenica 6 luglio, chiusura dedicata a diritto alla salute e impegno civile, con due testimonianze d’eccezione: Medici con l’Africa Cuamm, in prima linea nella cooperazione sanitaria internazionale, e Tocca a Noi, un progetto che unisce giovani e cittadinanza attiva. Un festival da vivere a 360 gradi. RockUnMonte non è solo palco e musica. Anche quest’anno la piazza si trasforma in un piccolo villaggio urbano con l’area street food, dove sarà possibile gustare piatti locali e proposte internazionali, e al market creativo, che ospiterà artigiani, designer e illustratori indipendenti e uno spazio comunitario aperto a laboratori, incontri, attività inclusive e socialità diffusa. Torna anche Moto Donna, l’apprezzato raduno dedicato al motociclismo femminile, già protagonista nelle edizioni precedenti, in programma sabato 5 luglio. RockUnMonte è possibile grazie al sostegno del Comune di Montespertoli, al supporto di realtà musicali come Labella e 8bit, e alla collaborazione con tante associazioni protagoniste dei talk. Un festival indipendente, costruito dal basso, che cresce ogni anno grazie a chi lo anima, lo sostiene e lo vive. Un progetto corale che unisce persone, energie e visioni, per trasformare la cultura in un bene comune. Il festival è sostenuto anche attraverso una campagna di crowdfunding grazie alla collaborazione con Fondazione CR Firenze, Feelcrowd, Siamo Solidali e Impact Hub, e ha ottenuto un ulteriore riconoscimento vincendo un secondo bando promosso da Cesvot.

