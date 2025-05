Empoli, scuola e spettro autistico: incontro formativo al Cenacolo degli Agostiniani

Empoli, 12 maggio 2025 - Una nuova occasione per parlare insieme di autismo, per fare domande e per ricevere risposte che possano contribuire a fare chiarezza sul funzionamento di chi vive nello spettro autistico. L'appuntamento è per venerdì 23 maggio, alle ore 18.30 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli: organizzato dall'associazione Abbracciamo Aps con il patrocinio del Comune di Empoli e della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, l'evento dal titolo “Conosciamoci - L’autismo da tutti i punti di vista” vedrà la partecipazione di Niccolò Varrucciu, psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento dell’azienda Usl di Bologna. L'iniziativa segue e integra il percorso avviato nel mese di aprile, quando l'associazione ha promosso un incontro dedicato alle famiglie di persone nello spettro. Un incontro molto partecipato. Dopo i saluti delle istituzioni e della presidente dell’associazione, Sabina Marmeggi, spazio a una introduzione a cura del dottor Varrucciu e a seguire alle domande dal pubblico. Tutte e tutti coloro che vogliono partecipare possono farlo alzando la mano e proponendo i loro quesiti, le loro esperienze e i loro punti di vista. Un modo per cercare di fare luce su come rendere l’ambiente scolastico, dal punto di vista delle strutture ma anche delle relazioni, più che mai a misura di persone autistiche. Perché la consapevolezza è il primo passo da compiere per fare la differenza nella vita degli altri. L'invito a partecipare all'iniziativa, a ingresso libero, è rivolto a tutte e tutti coloro che sono nello spettro autistico, ai familiari, a chi vive il mondo della scuola e più in generale a chi è interessato a sapere di più sull’argomento.