Stranieri ma pratesi. Iscrizioni aperte per la Scuola d’italiano

Prato, 14 settembre 2025 - Ripartono i corsi di italiano organizzati dalla Scuola d’italiano per immigrati gestita dal Gruppo di Volontariato Vincenziano 'Prato Centro', per l’anno 2025-2026. Chi vuole iscriversi può raggiungere la sede, nei locali della parrocchia di San Bartolomeo, in via del Carmine 20, il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.

I corsi inizieranno il 18 settembre e termineranno il 9 giugno 2026. I livelli di apprendimento sono A1 e A2. Sono rivolti ad immigrati di entrambi i sessi, che abbiano almeno 18 anni di età. "In particolare - spiegano i promotori - gli obiettivi e i contenuti dei corsi sono la conoscenza della lingua italiana secondo i livelli previsti dal quadro comune di riferimento europeo; l’approfondimento delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana; la conoscenza delle principali manifestazioni artistiche del territorio pratese e toscano".

I corsi sono gratuiti e si svolgeranno presso locali della parrocchia di San Bartolomeo, in piazza Mercatale. Sono divisi in tre turni: martedì e giovedì 9.30-11,30; 15-17; 17-19.

Si accede con l’iscrizione e la presentazione di un documento di riconoscimento. L’iscrizione decade dopo 3 settimane consecutive di assenza. Al termine del percorso, a chi ha frequentato almeno 25 lezioni, viene rilasciato un 'Attestato di frequenza'. Quanti hanno frequentato il corso di livello A2, a fine anno scolastico, in convenzione con il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Prato, potranno sostenere l’esame di certificazione, valido ai sensi di legge. La scuola offre anche un servizio di orientamento al lavoro.

La scuola cerca anche volontari disponibili a collaborare, in segreteria e nelle lezioni.