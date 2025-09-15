Jamiroquai al Lucca Summer Festival 2026, unica data italiana

Lucca, 15 settembre 2025 – Un annuncio di straordinario rilievo. Il Lucca Summer Festival apre ufficialmente il sipario sull’edizione 2026 e fa sapere che protagonisti sul palco dell’Area Mura Storiche di Lucca sabato 4 luglio saranno niente meno che i Jamiroquai, una delle band più iconiche della scena mondiale. Quella del 4 luglio sarà l’unica data italiana del tour.

Dopo il successo dell’ultima edizione, il Festival sceglie di inaugurare il proprio cartellone con un nome che ha segnato la storia della musica contemporanea. Guidati dal carismatico Jay Kay, i Jamiroquai hanno saputo creare un sound unico e riconoscibile, mescolando funk, soul e acid jazz in una formula che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e hit intramontabili come Virtual Insanity, Cosmic Girl e Deeper Underground, i Jamiroquai sono sinonimo di energia, groove e spettacolo.

Il live di Lucca si annuncia come un evento memorabile, capace di accendere l’estate italiana e di confermare il Lucca Summer Festival come una delle rassegne più prestigiose a livello internazionale.

La vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 12.00 del 19 settembre su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.