Arezzo, 24 marzo 2019 - Ecco il fine settimana dedicato al patrimonio culturale italiano: sono 34 i luoghi aperti alle visite in Toscana per le giornate Fai di primavera, in programma ieri sabato 23 e oggi domenica 24 marzo. La stragrande maggioranza è visitabile da tutti versando un contributo simbolico (di 3 euro), alcune chicche invece sono riservate ai soci del Fondo ambiente italiano, a cui sarà comunque possibile iscriversi durante le due date. Nell’elenco dei beni interessati da questa 27esima edizione antichi palazzi e moderne costruzioni che hanno una storia da raccontare. Molti di questi luoghi normalmente non sono accessibili e spalancano le porte grazie ai volontari del Fai e agli alunni-ciceroni delle scuole del territorio che porteranno il pubblico alla scoperta di edifici e monumenti grazie a visite guidate.

Nell’aretino invece sono in calendario visite guidate a Sansepolcro con itinerari all’ingresso delle tre antiche porte urbane: Porta Fiorentina (antica Porta della Pieve), Porta del Castello (antica Porta Montanara) e Porta Romana (antica Porta San Niccolò). A Sansepolcro quindi apertura del museo della resistenza, domenica alle 12 e alle 17 con la rievocazione storica alle Logge del Comune a cura della compagnia di teatro popolare di Sansepolcro, che racconterà attraverso letture di documenti dell'epoca e memorie di privati cittadini il momento dell'abbattimento della Torre di Berta. Visite guidate domenica dalle 12 alle 18, alle 11 ci sarà un percorso speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie con attività didattica. I Visitatori saranno accolti all'ingresso delle antiche tre porte urbane: 1 Porta Fiorentina (antica Porta della Pieve) 2 Porta del Castello (antica Porta Montanara) 3 Porta Romana (antica Porta San Niccolò). Percorsi da una a l'altra porta con storia delle cinte murarie e delle fortificazioni includendo le Torri, quindi visita guidata al dipinto di Raffaelle Schiaminossi (XVIII secolo) con veduta urbana di Sansepolcro (chiesa di San Francesco); e 10 Torri visitabili all'interno e all'esterno o solo all'esterno. Non solo. E’ previsto un percorso speciale per Famiglie con Bambini domenica 24 Marzo alle 11, durante il quale Apprendisti Ciceroni faranno scoprire ai più piccoli la storia di Sansepolcro e le sue torri in maniera divertente e giocosa, tramite diversi giochi e attività. Il punto di partenza del percorso per le famiglie sarà presso la Porta della Pesa, comprenderà alcune delle più significative torri medievali e terminerà con un’attività di laboratorio creativo presso l’originale Museo della vetrata antica, in Via Giovanni Buitoni. Il percorso per le famiglie è a numero chiuso, pertanto è necessaria la prenotazione presso Responsabile Gruppo Giovani (Telefono: 3496888608)