Arezzo, 4 luglio 2020 - Tanti appuntamenti nel weekend tra musica, teatro e cinema.

Prosegue Mixaggi, la rassegna di saggi web proposti a fine anno dalla Libera Accademia di teatro. Utimo spettacolo in programma sarà “Travelers” che, messo in rete oggi sabato 4 luglio, è produzioni a cura dei corsi più avanzati degli Ostinatissimi della Libera Accademia del Teatro. Approfondirà le tematiche del viaggio attraverso tre capitoli registrati con il supporto di Silvia Rossi in più location: in stazione, al mare e in un bar inteso come crocevia di pensieri e persone. #mixaggi si sviluppa infatti attraverso quattro spettacoli (partiti il 1 luglio con Insomnia) ideati e realizzati dagli allievi della storica scuola aretina per una fruizione esclusivamente digitale. Gli attori della Libera Accademia del Teatro hanno prima vissuto una fase di confronto in videoconferenza per la stesura dei copioni tra la reinterpretazione di testi dei grandi autori classici e la creazione di elaborazioni originali, poi individualmente o a piccoli gruppi hanno messo in scena monologhi, dialoghi e scene che sono stati registrati e montati dal maestro Andrea Biagiotti. Gli spettacoli completi saranno caricati sulla pagina facebook e sul canale youtube della scuola, dando vita ad un’inedita rassegna che rappresenterà il compimento e l’atto finale di un intero anno di corsi di teatro

Oggi sabato 4 luglio appuntamento con Zero Energy Radio, il primo evento “Green Music” ad Arezzo. Dalle 18 alle 21 la diretta streaming in onda sul network One music Italy sarà trasmessa dalla sede ad impatto zero della Casa dell’Energia e in Cross posting su tutte le pagine Facebook dei partner e media partner collegati. Nato dalla sinergia tra “Casa dell’Energia”, “Mengo Music Festival” e “One Music Network” e grazie ai partner, in primis “Zero Spreco” che racchiude una serie di eventi concepiti per far conoscere ai cittadini e agli operatori del settore la Centrale di Recupero di San Zeno, Zero Energy radio si propone, attraverso la musica e l’intrattenimento, di sensibilizzare il pubblico, anche quello della rete, verso un abbattimento degli sprechi e il risparmio energetico. Questa edizione vedrà protagonista la musica di Naturalmente Pianoforte e tematiche di risparmio energetico oltre alle interviste agli ospiti presenti. Un evento leggero e piacevole per ascoltare ottima musica, parlare di temi importanti con un approccio meno austero. Presente anche l’arte con, Sonia Fiacchini Amar(sì), mostra a cura di Gala Ivkovic.

Una favola nera che racconta senza filtri le dinamiche che legano i rapporti umani all'interno di una comunità di famiglie. Sabato 4 e domenica 5 luglio appuntamento con la pellicola "Favolacce" per la programmazione dell’Arena sotto le stelle del cinema Eden. Alle 21,30 l’inizio degli spettacoli all’aperto. Il film per la regia di Fabio e Damiano D'Innocenzo, porta in scena Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi, Justin Korovkin. Uscito a giugno e distribuito da Vision Distribution, racconta senza filtri le dinamiche che legano i rapporti umani all'interno di una comunità di famiglie, in un mondo apparentemente normale dove la rabbia e la disperazione sono pronte ad esplodere. Il film ha ottenuto 9 candidature ai Nastri d'Argento, Il film è stato premiato al Festival di Berlino, Favolacce è 2° in classifica al Box Office.