Arezzo, 7 luglio 2019 - Una domenica estiva di eventi tra sagre, feste paesane e rievocazioni storiche. Ultimo giorno con la Festa al Tegoleto nel vecchio campo sportivo del paese. Tutte le sere sarà possibile mangiare specialità locali nello stand gastronomico, giocare a briscola e ballare il liscio con l’accompagnamento delle migliori orchestre, mentre per i più giovani sarà presente un’area Luna Park. Stasera si festeggia il gran finale con uno spettacolo pirotecnico e prima balli con l’orchestra Una Tantum. Sagra del Crostino a Pratantico fino a stasera. Tutte le sere cena con i piatti tipici della tradizione locale e balli con le orchestre di liscio. E sempre oggi Festa della Pizza alla Nave di Castiglion Fiorentino. Non solo pizza, infatti nei giorni della festa sarà possibile gustare birre artigianali e ballare il liscio con l’accompagnamento di varie orchestre, mentre per i più piccoli è previsto un parco giochi tutto per loro. Conclusione domenica 7 luglio con l’orchestra Il Sorriso della Notte. Sagra del Cacciucco, Democratici in festa a Foiano della Chiana oggi e da mercoledì 10 a domenica 14 luglio nell'area sportiva di Renzino. Tutte le sere paninoteca, ristorante con specialità pesce di mare e luna Park. Sagra della Bistecca alla Brace per la Festa paesana a Olmo oggi e fino al 14 luglio.

La 44esima edizione prevede stasera balli con l’orchestra Frank David. Durante la festa Esposizione dei disegni partecipanti al concorso “Disegna la Giostra” e tutte le sere Pizza, Birreria, Beach Volley. Un tuffo nel passato fino alla battaglia di Scannagallo grazie alle rievocazioni in programma in Valdichiana promosse dall’associazione culturale Scannagallo, che permetteranno di far ritorno nel 1554 quando Cosimo I de’ Medici impose il proprio dominio sull’esercito senese e gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. Lo scontro si tenne in Valdichiana, nel fosso di Scannagallo tra Marciano della Chiana e Foiano, in quella che oggi è Pozzo della Chiana, sede della rievocazione ambientata in pieno Rinascimento che permetterà di ammirare le gesta, le armi, gli abiti, gli accampamenti e i duelli di nove compagnie storiche provenienti da tutto il centro Italia. La domenica si apre alle 9.30 con un giro cicloturistico promosso dalla Fiab di Arezzo e di Siena, mentre alle 11.15 partirà un corteo storico che accompagnerà fino al restaurato Tempio di Santo Stefano alla Vittoria dove si terrà la rievocazione dell’investitura dei cavalieri di Santo Stefano con le gesta e le parole mutuate da quelle realmente utilizzate nel sedicesimo secolo