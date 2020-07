Arezzo, 30 luglio 2020 - Tra spettacoli itineranti e grandi omaggi, proseguono gli incontri del Festival delle Musiche. Oggi l’appuntamento sarà con una sua costola, il Festival Musicale Savinese. Questa sera giovedì 30 luglio alle 21:15, al Teatro all'aperto di Monte S.Savino, concerto spettacolo del duo composto dal fisarmonicista Endrio Luti e dal pianista Federico Rovini in un omaggio al genio intramontabile di Astor Piazzolla. Tra i brani trascrizioni di alcune delle creazioni più famose del compositore argentino come "Verano Porteno", "Oblivion" e "Libertango", arrangiate per fisarmonica e pianoforte. Mercoledì 5 agosto, sempre alle 21:15, appuntamento con la festa più attesa dell'estate: "Romanò Simchà. Festa ebraica rom", recente produzione di Officine della Cultura portata sul palco del Festival delle Musiche in collaborazione con Rete Toscana Ebraica e grazie al virtuosismo e alla complicità di Enrico Fink, del fisarmonicista Alexian Santino Spinelli insieme ai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e all’Alexian Group. I biglietti per entrambi gli spettacoli hanno un costo di 8 euro. Dato il numero limitato di ingressi, a causa dell'emergenza sanitaria, è consigliato l'acquisto dei biglietti in prevendita.

Ma la musica non si ferma qui. “Colmi, Lazzi, Scherzi, Inezie”, ultima produzione di Officine della Cultura nata durante il lockdown, porta i solisti dell’ Orchestra Multietnica di Arezzo insieme alla voce di Stefano Ferri a salire sul cassone scenografato di un furgone, fornito dalla Nuova Concessionaria Autofficina Giovanili di Arezzo, e a viaggiare tra le strade e le piazze della Valdichiana. Lo spettacolo viaggiante dedicato a Ettore Petrolini prosegue la sua tournée, arrivando oggi giovedì 30 luglio al mercato di Camucia (ore 9 e 10:30). Venerdì 31 luglio le tappe previste sono due: alle 10 in località Borghetto a Monte San Savino e alle 21:30 a Castiglion Fiorentino nei Giardini di Piazza Matteotti. Ultimi appuntamenti domenica 2 agosto: il primo in Piazza Signorelli a Cortona (ore 19) e il secondo ai Giardini pubblici di Cesa, alle 22. I cinque teatranti-musicisti – Stefano Ferri, Massimo Ferri (chitarra), Luca Roccia Baldini (basso), Gianni Micheli (clarinetto), Mariel Tahiraj (violino) – porteranno il Festival delle Musiche sotto casa degli spettatori, che potranno partecipare affacciandosi da balconi e terrazze. Infatti, assistere alle varie esibizioni sarà gratuito e il pubblico potrà omaggiare gli artisti, oltreché con applausi e fischi, anche con un pagamento in natura, ovvero alimenti e beni di prima necessità che saranno interamente devoluti alla Fraternita Federico Bindi.