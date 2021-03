Arezzo, 27 marzo 2021 - Suonare il campanello di Bruno Vespa e farsi ricevere in casa per intervistarlo a domicilio, svelare alcuni suo lati inediti e magari farlo partecipare a una sfida in cui sarà chiamato a fare cose surreali. Potere di Marco Maisano che con il suo nuovissimo programma “Permesso Maisano” ci porterà direttamente a casa di celebrità del calibro di Orietta Berti, Francesco Facchinetti, Bruno Vespa e della porno diva Valentina Nappi. Personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo hanno infatti aperto la propria porta di casa a Marco Maisano, il giornalista aretino che dopo il successo di Piacere Maisano, sta per tornare su Tv8 con un nuovissimo programma tutto suo. La ex Iena ha realizzato un nuovo show "on the road" che andrà in onda prestissimo: dal 14 aprile il mercoledì in seconda serata sempre su Tv8. Questa volta il format si chiamerà “Permesso Maisano” e sarà un vero e proprio programma di interviste a domicilio.

Così dopo due stagioni di Piacere Maisano e un’edizione speciale dello stesso format dedicata interamente all’emergenza Covid19, Marco Maisano adesso torna in onda con un nuovo programma di cui sarà protagonista assoluto. “Le puntate andranno in onda a partire dal 14 aprire in seconda serata su Tv8 - racconta Marco Maisano dando qualche piccola anticipazione - Il nuovo programma si chiamerà “Permesso Maisano” e mi permetterà di entrare nelle case di alcuni vip per intervistarli a domicilio”. Un modo per mettere personaggi della cultura e dello spettacolo tra i più noti a proprio agio ma anche per carpire alcuni dei loro lati più inediti. Marco Maisano arriverà infatti dai vip portando con sé un piccolo dono e si farà accogliere in casa. Ogni protagonista di puntata è stato scelto per provare a raccontare temi diversi attraverso la viva voce di un testimone famoso.

“Fra le puntate già programmate, sono previsti Orietta Berti, Francesco Facchinetti, Bruno Vespa e Valentina Nappi. E oltre al regalo ci sarà una sfida finale che vedrà gli ospiti fare cose surreali - dice Marco Maisano - ma non posso svelare di più”.