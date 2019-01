Firenze, 27 gennaio 2019 - Riparte con visite, proiezioni e concerti la ricca programmazione della Fondazione Zeffirelli di piazza San Firenze. Dopo il grande successo del primo tour al museo con i curatori della Fondazione, appuntamento fisso ogni ultimo sabato del mese alle 11, i visitatori potranno partecipare ad un'altra iniziativa in occasione della domenica metropolitana.

Il 3 febbraio, infatti, sarà la volta della proiezione, alle 11 e alle 16, di due documentari d’eccezione girati da Zeffirelli, quello sulla Toscana realizzato nel 1991 per promuovere il territorio regionale, e quello su Firenze, filmato l’anno prima, in occasione dei Mondiali di calcio di Italia ‘90, la cui visione è a ingresso gratuito col biglietto d’ingresso,e per i residenti col biglietto da 5 euro.

Prendono il via invece il 7 febbraio alle 17.30 le visite all’archivio, eseguendo il tema del mese che è l’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti. In questo caso è prevista sia una visita guidata alla Sala 3 del museo, dedicata appunto all’opera di Donizetti, sia all’archivio storico, dove verranno mostrati materiali inediti sull’opera messa in scena dal Maestro.

Il 12 febbraio, in occasione del compleanno del Maestro, il museo non solo resterà aperto a ingresso gratuito a tutti i residenti della città metropolitana, ma per i visitatori ci saranno anche visite guidate, a pagamento, alle 11 e alle 16, su prenotazione obbligatoria. La giornata in onore del Maestro Zeffirelli si chiuderà infine alle 20.30 col concerto del fisarmonicista Lorenzo Albanese, vincitore di ‘Amadeus Factory’.

Per gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione a ticket@fondazionefrancozeffirelli.com o chiamando allo 055 2658435. Info su www.fondazionefrancozeffirelli.com.

