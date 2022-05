Cosa fare nel weekend: sagre, mercatini e street food

Firenze, 14 maggio 2022 - Con il meteo che porta in Toscana la prima vera ondata di caldo estivo, sarebbe un peccato non approfittare delle tantissime occasioni per passare del tempo all'aria aperta in questo fine settimana. E la scelta è davvero vastissima: ci sono molte sagre, un marchio di fabbrica dell'associazionismo toscano, con tutte le specialità del territorio (dolci, salate e senza dimenticare vino e birre artigianali) soprattutto nei piccoli centri, spesso in contesti incantevoli. Sempre per mangiare c'è la versione più "urbana" dello street food, che predilige invece i centri più grandi: anche in questo caso la scelta è varia e presenta al pubblico specialità regionali italiane e talvolta anche interrnazionali.

Ci sono poi moltissimi mercati e mercatini: maggio è soprattutto il mese di piante e fiori per chi ama il giardinaggio, ma non mancano gli appuntamenti con il vintage e l'antiquariato.

Infine vale la pena di ricordare che oggi ricorre la notte dei musei. Grandi e piccoli musei offrono iniziative e sconti e visite in orari inconsueti.