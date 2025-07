Prato, concerto dell'orchestra New Naif tra musica e inclusione

Prato, 1 luglio 2025 - La "Stefano Tamborrino Orchestra Speciale feat. New Naif" il 7 luglio si esibirà in concerto unico che unisce musica, crescita e inclusione.Dal 2022, l’Orchestra nata all’interno del centro diurno per disabili New Naif di Prato e composta da 18 persone con disabilità, sta facendo vibrare palchi importanti con un messaggio chiaro: la musica ci ricorda che la diversità non va “normalizzata” ma ascoltata. Guidati dal maestro jazz Stefano Tamborrino, con il contributo del bassista Alessandro Cianferoni, i ragazzi della New Naif hanno fatto enormi passi, cimentandosi con strumenti tradizionali ed altri autoprodotti, e imparando a vivere in una vera orchestra.

Ripercorrendo le tappe dell'orchestra speciale si inizia con il debutto nell'estate 2022 all'Anfiteatro di Santa Lucia durante il festival Prato Estate, bissato l'anno successivo nel Chiostro di San Domenico e nel 2024 alla Biblioteca Lazzerini. Nell'estate 2023 trasferimento d'eccezione a Palinuro (SA) per il festival “Dialoghi Mediterranei” con grande successo di pubblico. A maggio 2025 l'Orchestra raggiunge il primo traguardo internazionale con l'esibizione a Wangen in Germania nell'ambito del gemellaggio civico ed in occasione della Festa dell'Europa. L’orchestra non suona solo musica: crea comunità. I percorsi includono la costruzione di strumenti con materiale riciclato (tappi, cartoni, vecchie chiavi, ecc.) recuperato grazie alla collaborazione di cittadini ed associazioni del territorio e l’apprendimento di competenze fondamentali quali cooperazione, disciplina, rispetto dei tempi altrui e responsabilità personale.

Ad ogni concerto Tamborrino cerca sempre di alzare l’asticella e questo ha portato gli ospiti del Centro Diurno New Naif ad esibirsi dal 2024 senza il supporto sul palco degli operatori. Perchè assistere al concerto “Stefano Tamborrino Orchestra Speciale feat. New Naif? Per molte ragioni diverse: per vivere un emozione autentica: i ragazzi suonano “senza filtri”, con spontaneità e coraggio, un'esperienza che arriva dritta al cuore del pubblico. Un percorso unico: dal debutto locale alla conquista dell'Europa, un esempio di crescita possibile e concreta. Sostenibilità e creatività: strumenti costruiti da materiali di recupero diventano simbolo di rinascita e inclusione. La musica come un ponte tra la Cooperativa, la città, le famiglie e il territorio. Il concerto del 7 luglio alle ore 21.30 presso la Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini, sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti ed è inserito nel cartellone di Prato Estate 2025. Sarà molto più di un evento: sarà la celebrazione di un percorso di inclusione, bellezza e speranza. L'invito alla cittadinanza è quello di unirsi a sostenere i protagonisti, a condividere un’esperienza speciale dove le note diventano riscatto e futuro.

