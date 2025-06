Orchestra inclusiva Oltreconfine propone lezione aperta “Aspettando Sheherazade”

Pisa, 5 giugno 2025 – L’Orchestra inclusiva Oltreconfine, attiva a Pisa nel quartiere di Putignano dal 2023, sta crescendo, e nel suo percorso di formazione affronta sempr

e nuovi e più impegnativi repertori. Durante il prossimo appuntamento verrà offerto al pubblico un vero e proprio spettacolo musicaledove le possibilità e le potenzialità di questa orchestra, formata da giovanissimi esecutori e dai loro docenti, saranno ben evidenziate e illustrate attraverso attività di musica e movimento, coro, e in ultimo di orchestra contrappuntata da interventi recitati da un gruppo di allievi non musicisti, ma provenienti dalla stessa scuola dei musicisti, la primaria “Moretti” di Putignano. La lezione aperta è un’anteprima del più vasto progetto “Sheherazade” che troverà la sua piena realizzazione agli inizi dell’anno prossimo. L’Orchestra Oltreconfine, composta da 25 elementi seguiti da 12 professori, è nata dalla volontà di offrire un’opportunità educativa qualificata e interamente gratuita a giovanissimi che altrimenti non avrebbero avuto modo di avvicinarsi alla musica in modo sistematico. Durante il percorso di formazione si affrontano musiche e repertori sempre più complessi e importanti dal punto di vista strumentale e in prospettiva l’Oltreconfine sta progressivamente prendendo confidenza con un classico della musica sinfonica, la suite “Sheherazade” di N. Rimsky-Korsakov; e lo farà attraverso una rivisitazione della partitura mirata a essere primariamente un oggetto didattico dal forte carattere performativo. Sheherazade, in questo contesto, diventa occasione per costruire una propria storia fantastica e insieme una “palestra” dove prendere confidenza con le più importanti tecniche orchestrali. In un clima sempre giocoso, essendo i musicisti davvero molto giovani, in questa anteprima verranno proposti brani popolari eseguiti da canto e movimento e diretti da Licia Di Bugno, dal coro formato dagli stessi orchestrali diretto da Massimo Gelichi e alcuni brani solo orchestrali, fra cui un frammento di Sheherazade, diretti da Giovanni Del Vecchio. I docenti dell’Orchestra Oltreconfine affiancheranno gli allievi durante l’esecuzione orchestrale seguendo uno dei principi educativi fondamentali del Metodo Abreu, ispiratore e guida della formazione dell’Orchestra Oltreconfine. Gli stessi docenti hanno iniziato un proprio corso di formazione inerente il Metodo Abreu e tenuto dai docenti dell’Associazione In–Armonia, emanazione diretta della Scuola di Musica di Fiesole nel campo dell’educazione orchestrale per la disabilità. Oltreconfine è nata grazie al partenariato e alla convenzione fra l’Associazione San Tommaso in Ponte, IC “Gamerra”, Scuola di Musica Bonamici, Associazione Musica e Società; il progetto “Sheherazade” è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Pisa. L’evento avrà luogo presso la Chiesa di San Sisto, Piazza Buonamici 1, Pisa alle ore 17.30, Domenica 8 giugno 2025.

L’ingresso è libero, non è richiesta la prenotazione.