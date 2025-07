Arezzo, 1 luglio 2025 – “Passioni in Tenuta”, inizia il conto alla rovescia

È iniziato il conto alla rovescia per “Passioni in Tenuta”, la serata evento ad ingresso libero del Passioni Festival all’insegna della cultura, dell’attualità e delle eccellenze enogastronomiche del territorio, in programma giovedì 3 luglio alla Tenuta di Frassineto.

Si comincia alle 18:30 con Stefano Pasquini e la presentazione del suo libro “La battaglia di Montaperti nella Divina Commedia”, edito dall’Accademia degli Intronati.

Dopo l’incontro con Pasquini è prevista una visita guidata alla barricaia della Tenuta e una degustazione di vini con buffet.

A seguire, alle 21:00, spazio all’attualità internazionale con Alan Friedman, ospite d’eccezione, che dialogherà con il giornalista Guido Albucci sui temi del suo nuovo libro “La fine dell’impero americano”, offrendo una riflessione lucida e appassionante sul mondo di oggi, sul declino della supremazia statunitense e sulle nuove dinamiche globali, tra tensioni geopolitiche, conflitti e alleanze inedite.

Gli organizzatori esprimono un particolare ringraziamento al titolare della Tenuta di Frassineto Enrique Miserocchi per la generosa ospitalità e il prezioso aiuto nell’organizzazione della serata.

Appuntamento giovedì 3 luglio alle 18:30 alla Tenuta di Frassineto. La serata è ad ingresso libero ed è stata realizzata grazie alla collaborazione di Tenuta di Frassineto, Feltrinelli Point Arezzo e Atlantide Adv.