"Un tetto a chi fugge dalla guerra". La Toscana spalanca l’accoglienza

Firenze, 1 marzo 2022 - No all’accoglienza diffusa o fai-da-te. La Toscana ha approntato un primo piano di intervento deciso ieri dal comitato per l’ordine e la sicurezza riunito in prefettura a Firenze. I primi trenta profughi sono arrivati nel capoluogo con mezzi propri, donne con bambini che si sono sistemati autonomamente da parenti che vivono qui. "In tempi rapidi metteremo in piedi un sistema per offrire l’accoglienza più dignitosa a chi scappa dalla guerra: dovremo liberare alcuni centri di accoglienza straordinaria, dove adesso sono disponibili 147 posti ma sparsi tra varie strutture – spiega il prefetto di Firenze, Valerio Valenti –. Poi sfrutteremo gli alberghi sanitari utilizzati sinora per il Covid, 5-6 appartamenti della Fondazione Kennedy e una ventina della rete del consolato ucraino". Ma per essere più precisi sulle linee d’intervento si sta aspettando di leggere il decreto legge e il Dpcm, dove sarà specificato quali fondi utilizzare per gli alberghi sanitari per ora finanziati a scopo Covid. C’è poi la possibilità di usare appartamenti che Airbnb metterà a disposizione: 100mila in tutt’Europa. "Ho già parlato con i vertici per allungare il periodo di ospitalità che per ora è due settimane: meglio avere meno appartamenti ma per un tempo più lungo", spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella. Durante le guerre e nelle fughe di massa c’è sempre il rischio di recrudescenze infettive. In Ucraina appena il 34% della popolazione ha aderito alla campagna vaccinale con ciclo completo. Avendo abolito la quarantena per l’ingresso in Italia, per evitare la ripresa del contagio dovranno essere verificate le condizioni infettive dei profughi. Anche perché i bambini saranno inseriti nelle scuole. Gli alberghi sanitari intanto saranno un valido supporto per la verifica delle condizioni di salute e il rilascio del tesserino Stp che consentirà di ricevere prestazioni sanitarie durante la permanenza. ...