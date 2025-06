L'ironia salverà il mondo, al via Utopia del Buongusto

Pontedera, 27 giugno 2025 – “Solo l’ironia salverà il mondo”. È il mantra che accompagna il festival teatral-gastronomico “Utopia del Buongusto” edizione 2025 che con l’estate torna e festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Si svolgerà nelle province di Pisa, Lucca, Firenze e Livorno. Nei Comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima , Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Firenze, Livorno, Peccioli, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Prato, Riparbella Santa luce, Santa Maria a Monte, Terricciola e Vicopisano.

Il via sabato 28 e domenica 29 giugno alle 21,30 al Parco La Castellina, a Santo Pietro Belvedere, Capannoli, dove Guascone Teatro presenta ‘L’aiuto becchino’. Liberamente ispirato al romanzo omonimo di Giacomo De Bastiani. Con Andrea Kaemmerle, che cura anche la regia, Fabrizio Liberati e Marco Fiorentini. Torna il cimitero più buffo del mondo, al suo undicesimo anno di vita, che ha fatto la storia nel teatro urbano, da sempre grande amore di Guascone Teatro, ovvero quelle situazioni in cui un luogo della città si fa palcoscenico. Il teatro urbano è quella cosa che si può fare anche in teatro. Cena in luogo alle 20 a cura del ristorante Club la Cambusa di Capannoli a 20 euro. Ecco gli appuntamenti della prima settimana di luglio: il 4 luglio al museo della Bicicletta di Fornacette, Guascone Teatro presenterà "Pensieri in Pericolo".

Andrea Kaemmerle, accompagnato dalle chitarre di Andrea Barsali e Lorenzo Niccolini, porterà in scena uno spettacolo di teatro musicale interamente dedicato alla libertà di pensiero e alla difesa della manifestazione delle proprie idee, un diritto purtroppo ancora negato o ostacolato in larga parte del mondo. Lo show, intriso di riflessioni, brani musicali e dati statistici, vuole infondere nuova fiducia nel genere umano e riscoprire valori e diritti fondamentali. L'ingresso allo spettacolo è eccezionalmente gratuito, con possibilità di cena in loco (a cura del catering "Zanobini" a 22 euro).

Il 5 luglio a Casa Lami a Lugnano (Vicopisano), Pilar Ternera porterà in scena "Borderline" con Lara Gallo. Uno spettacolo comico e brillante che indaga la nostra collocazione nel mondo e la percezione della realtà, giocando sui continui ribaltamenti tra certezze scientifiche e teorie del complotto, verità e finzione. Una performance che vola via leggera, dimostrando che, in effetti, "il tempo non esiste. Ma la morte sì. Per quanto riguarda l'amore dobbiamo parlarne". Anche qui sarà disponibile una cena a cura del catering "Zanobini" (22 euro).

La rassegna mette in programma un altro appuntamento per domenica 6 luglio al Parco Fluviale de La Rotta, a Pontedera, con la Compagnia Hellequin che presenterà "Son Io Cosa Vostra? - Maschere, musica e… donne: Goldoni oggi". Per la prima volta a Utopia del Buongusto, questa rinomata compagnia porterà un omaggio allegro e partecipato alla figura femminile, attraverso un "puzzle" di scene goldoniane scelte per la loro sorprendente contemporaneità. Le maschere, usate in contrasto con l'intento originale di Goldoni, permetteranno a tre eccellenti attrici di interpretare ben sedici personaggi diversi, in un divertissement arricchito da canzoni pop eseguite dal vivo. La serata prevede una cena a cura dell’associazione "Il Mattone" (15 euro). Sarà possibile effettuare visite guidate al museo dei Mattonai e alla vecchia fornace dalle 18:30 alle 20 e dalle 23:00 alle 23:30 (su prenotazione). Gli spettacoli iniziano alle 21.30. Per le prenotazioni: 3280625881-3203667354 e www.guasconeteatro.it.

Non mancherà la magia del "racconto di mezzanotte". Come da tradizione, alla fine di ogni serata ci sarà un piccolo racconto di mezzanotte o altre piccole sorprese speciali riservate agli spettatori.