Musica, incontri e arte: cosa fare in Toscana fino al 29 maggio

Firenze, 23 maggio 2022 - Dalla grande musica di Roby Facchinetti allo spettacolo di Jonathan Canini: la settimana che va dal 23 al 29 maggio è ricca di appuntamenti, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: proiezioni di documentari, incontri, concerti, passeggiate, mostre e presentazioni di libri. Firenze, 24 maggio Da “Chi fermerà la musica” a “L’ultima parola”, passando per “Parsifal” e “Invisibili”: brani che hanno segnato la storia dei Pooh e di Roby Facchinetti. E che martedì 24 maggio, al Teatro Verdi di Firenze (ore 20,45), sarà possibile ascoltare in una versione maestosa e raffinata, nell’ambito del "Symphony Tour" che vede Roby Facchinetti affiancato dalla "Ritmico Sinfonica Young Orchestra" e dal "Coro Pop Art Voice Academy" diretti da Diego Basso, con la partecipazione del soprano Claudia Sasso. Pistoia, 25 maggio Alla biblioteca comunale San Giorgio di Pistoia, il 25 maggio (ore 17) si terrà la presentazione del libro "La crepa" di Nila Orsi. Attraverso la storia della protagonista, Elisa, il libro descrive tutte le maniere per guarire il disagio psichico oppure per aggravarlo, anche se con le migliori intenzioni. Da un lato l’etichettatura che imprigiona, la contenzione, la sedazione ma anche l’elettroshock, l’impersonalità del trattamento. L’imposizione della forza, il disconoscimento del malato nella sua unicità. Dall’altro, invece, ciò che guarisce veramente: l’accoglienza per come si è, l’ascolto, il riconoscimento dell’individuo nella sua dignità, spiegazioni chiare al paziente disorientato, l’aiuto a ritrovare il bandolo della matassa, il dare fiducia. Interviene Ennio Bazzoni, letture a cura di Marisa Schiano, parte musicale affidata al Coro etnico Agorà di Daniela Dolce. Sarà presente l'autrice (ingresso libero). Pisa, 27 maggio Alla Gipsoteca di arte antica (piazza San Paolo all'Orto) di Pisa, il 27 maggio (ore 21-23) è previsto l'incontro con Carla Benedetti nell’ambito ...