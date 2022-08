Ferragosto 2022, cosa fare a Firenze e in Toscana. La guida ai concerti (e non solo)

​Firenze, 10 agosto 2022 - Ferragosto 2022 e non solo a suon di musica. Ad animare l’estate in Toscana ci pensano i concerti e gli appuntamenti musicali, tanti e per tutti i gusti. Ecco la nostra guida. Firenze Max Gazzè a Gavorrano (Grosseto) Grey Cat Festival a Scansano (Grosseto) Lari (Pisa), da Giancane a Inoki Danilo Rea in Garfagnana Concerto all’alba a Castiglione d’Orcia (Siena) Notte Blu a Marina di Castagneto Carducci (Livorno) Firenze Tanti gli appuntamenti che andranno in scena a ‘InStabile - Culture in Movimento’, lo spazio culturale del Varlungo in va della Funga che rimarrà aperto per tutto il mese con un programma ricchissimo. Martedì 16 è la volta di ‘Lola & The Workaholics’: una band che affascina e diverte. Venerdì 19 arrivano I Quarto Podere, che i loro 30 anni di rock agricolo, mentre sabato 20 è la volta della Yebarov Fanfare Orchestra, composta da più o meno sedici musicisti che battono, suonano, cantano, strimpellano musica di strada nello stile delle bande di ottoni balcanici. Tra tradizione e modernità, il gruppo interpreta le melodie delle più famose bande di ottoni. Lunedì 22 il programma propone i Figli illegittimi di Matilda tra calypso/reggae, mentre martedì 23 arriva il Quartetto Ferraglia, che propone un repertorio che attinge dal blues, jazz e rock. Una formazione che con semplicità e libertà si propone di viaggiare attraverso un suono dal multiforme ingegno caratterizzato da melodie ammalianti e distorti ruggiti. Nel giardino della Sinagoga di Firenze il Balagàn Café appuntamento con la kermesse “Toscana: Crocevia di culture”, che l’11 agosto sarà interamente dedicata alla celebrazione del tema dell’amore. Dalle ore 19,30 l’aperitivo musicale, il “Muzika Shelanu” con Enrico Fink e i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo con danze per un ...