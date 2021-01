Arezzo 4 gennaio 2021 - “Si riparte dal web ma intendiamo finire dal vivo con spettacolo all’aperto nel giardino del Comune di Monte San Savino”. Riparte da dove era stata interrotta la stagione del teatro Verdi di Monte San Savino con gran parte del cartellone che era stato presentato a ottobre prima che tutto chiudesse di nuovo, con la direzione artistica di Luca Baldini e Amanda Sandrelli, l’organizzazione delle Officine della Cultura, il sostegno della sindaca Margherita Scarpellini, della direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo Patrizia Coletta e dello sponsor Multiservizi rappresentato da Marzia Serrai. Riparte dal web con un nuovo linguaggio necessario per poter continuare a lavorare che vedrà il debutto l’8 marzo di uno spettacolo interamente prodotto dalle Officine in residenza al Verdi che verrò messo in scena a teatro ma a cui si potrà assistere, per ora, solo in diretta streaming.

“Si continua a lavorare - fa subito sapere Luca Baldini - si riparte dal web ma poi si torna dal vivo. In questo momento siamo a teatro a provare ’In arte son Chisciotte’ e stiamo pensando a un percorso di avvicinamento al testo di Cervantes con lezioni magistrali per la compagnia ma anche aperte al pubblico, per accompagnare alla visione e alla comprensione dell’opera. L’11 gennaio avremmo in diretta web Erri De Luca e Antonio Moresco con la presenza di Mimmo Paladino e Peppe Servillo per riflessioni letterarie sull'opera Cervantes. Per le scuole faremo dei collegamenti nella giornata della memoria e sempre per loro riprogrammeremo la stagione di Z Generation. Il 7 gennaio metteremo insieme la cultura Roma con quella ebraica con il concerto spettacolo “Romanò Simchà” festa ebraica rom con l’Orchestra Multietnica di Arezzo e Alexian Group e un video girato al teatro Verdi e un disco in uscita che andrà in tutto il mondo, fino in Russia a Mosca e San Pietroburgo”. A febbraio incontro con il filosofo Nuccio Ordine e con il cuoco Aldo Lissignoli e i ristoratori di Lucignano dedicato alla cucina di Don Chisciotte, quest’ultimo in collaborazione con il Teatro Rosini e il Comune di Lucignano. Confermata la presenza di Kanterstrasse con lo spettacolo interrattivo Ozz dove lo spettatore può scegliere di modificare la trama e il finale rispondendo a domande dal vivo, esperimento digitale in “onda” il 22 marzo. “Fra aprile e marzo - annuncia Baldini - ricominciamo con spettacoli in teatro con ‘Settanta volte sette’ del Collettivo Controcanto, lo spettacolo 'Un abito chiaro’ con Amanda Sandrelli e Rita Marcotulli, ‘Com’è profondo il mare’ con il quartetto formato da Tommaso Novi, Luca Guidi, Giulia Pratelli e Gio Mannucci dedicato a Lucio Dalla, ‘Le dolenti note' con la Banda Osiris. Abbiamo tutti una grande voglia di ricominciare”.