Arezzo, 18 gennaio 2020 - Fine settimana a teatro tra grandi classici e novità in scena. È in programma stasera sabato 18 gennaio alle 21 Un autunno di fuoco, quinto spettacolo della stagione di prosa del Teatro degli Antei. Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra. Inizia così Un autunno di fuoco, commedia dolce e graffiante sui delicati e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli, del drammaturgo americano Eric Coble. Sul palco un’intensa Milena Vukotic, nel ruolo di Alessandra, artista quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua famiglia per stabilire dove trascorrerà i suoi ultimi anni di vita, e Maximilian Nisi, nei panni dell’intruso, Chris, il più giovane dei tre figli, quello che con la madre ha avuto il rapporto più problematico, tanto da allontanarsi dalla famiglia per molti anni. Zigulì sarà al Teatro Virginian di Arezzo sabato 18 gennaio alle 21 per la regia di Francesco Lagi con Francesco Colella. Un diario intimo che racconta un’esperienza estrema di paternità, il rapporto denso e accidentato fra un padre e un figlio disabile. Un testo vivo, che non dà appigli per trame o drammaturgie articolate. È fatto di spunti e di frammenti, di cocci e di slanci emotivi. Parla della possibilità e della capacità di queste due persone di contaminarsi l’uno con l’altro. È la fragilità di un padre di fronte alla disabilità del figlio.

La paura e il desiderio della morte. Il bisogno intimo di sparire. La pallina dolce di una caramella e l’amaro di una lingua che lecca per terra. I legni da raccogliere e da intagliare, levarne la crosta per accarezzare le impurità, i nodi. La camicia che si sporca sempre, che prima di uscire è sempre da cambiare e che comunque sempre rimane sporca. Il lupo che il padre, prima o poi, vorrebbe incontrare. E poi le testate, le spinte, i morsi, i graffi tra gli abbracci e le esplosioni di risate. E, qualche volta, i baci.Perché in questa storia, che è soprattutto una storia d’amore, tutto accade disordinatamente, senza nessun galateo sentimentale. Sabato 18 gennaio alle 21.15 al Teatro di Bucine, Michele Crestacci porta in scena Modigliani per la regia di Alessandro Brucioni. Un ironico e poetico Michele Crestacci, istrionico attore e cabarettista ci porterà nel mondo livornese di Modigliani con la regia di Alessandro Brucioni, Mo-wan teatro. Un parallelismo perfetto tra oggi e ieri, tra il mare di Livorno degli anni 2000 e quella Livorno di ormai due secoli fa dove non c’erano cellulari, non c’erano giovani con i motorini “in gruppi di 70” ma c’era nonno Isacco che portava per mano il piccolo Dedo (Amedeo Modigliani) spiegando strada per strada la sua Livorno al nipotino:“Qui c’è la nostra sinagoga, la più bella d’Europa, qui c’è il porto, i pescatori, via Ricasoli e via Cairoli. Dedo, questa è la città più bella del mondo”. Michele Crestacci alterna risate pure a commozione intensa, riflessioni a lacrime, con il surrealismo degli accostamenti drammaturgici che solo lui sa fare.