Il Pisa Beach Soccer under 20 vola alle finali nazionali

Pisa, 03 luglio 2025 - I ragazzi dell'Under 20 del Lenergy Pisa Beach Soccer debuttano alla grandissima a San Benedetto del Tronto. Nel recupero dell’ultima giornata del girone B di campionato, la squadra di mister Miglionico si è aggiudicata ai tiri di rigore una sfida mozzafiato contro l’Icierre Lamezia Beach Soccer, di fatto un vero e proprio spareggio per un posto in semifinale a Cirò Marina. La gara comincia in salita per i nerazzurri, sotto nei primi tre minuti per le reti di Rai e Tutino. A metà del periodo Luperini accorcia le distanze, al 10’ Bacci pareggia i conti su calcio d’angolo, poi il portiere Rubino beffa il Lenergy Pisa con il nuovo vantaggio avversario.

In avvio di secondo periodo Tararà ripristina l’equilibrio, mentre nell’ultimo terzo di gara Rai riporta in vantaggio i suoi su tiro libero. Ma il Lenergy Pisa non demorde e nei minuti di recupero riacciuffa il destino con il tiro libero vincente del solito Tararà. Si va ai tiri di rigore: segnano Mogavero e Tutino, Bindi e Persico, ancora Luperini e poi Bernardeschi para il tentativo di Teodoro, quindi la traversa di Armadori e il pareggio di Muraca, infine al gol di Bacci fa eco la parata decisiva di Bernardeschi su Rai. Grande soddisfazione in casa nerazzurra per il ritorno alla qualificazione alla fase finale nazionale da parte dei giovani nerazzurri, al termine di un girone davvero difficile che però vale un biglietto per Cirò Marina, tra le migliori quattro d’Italia, il 2 e il 3 agosto. Oggi l'under 20 pisana torna in campo contro la vincente dell’ottavo di finale fra We Beach Catania e Terracina per la Coppa Italia di categoria. Appuntamento alle 17 con diretta YouTube sul canale della Lega Nazionale Dilettanti.