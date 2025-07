Successo per la prima serata de "I mercoledì di Anghiari"

Arezzo, 3 luglio 2025 – Successo per l'avvio della prima serata della ventesima edizione de I Mercoledì di Anghiari l'evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Vie di Anghiari” e dalla Confesercenti in collaborazione con il Comune di Anghiari, l’Associazione Pro-Anghiari, con il contributo della Regione Toscana, Toscana promozione Turistica e Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, grazie anche al sostegno di aziende private. Ieri sera tantissimi i visitatori che hanno partecipato alla serata ricca di iniziative per animare le strade e le piazze di Anghiari.

Evento nell'evento la selezione del concorso Miss Italia con la sfilata in piazza IV novembre dove si è svolto anche il taglio del nastro che ha visto partecipare il sindaco Alessandro Polcri e la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi, la responsabile di Confesercenti Valtiberina Chiara Cascianini, il presidente del Ccn di Anghiari Claudio Giorni e l'assessore Ilaria Lorenzini insieme a tanti protagonisti de I Mercoledì di Anghiari, un evento che ha soffiato sulle 20 candeline a testimonianza dell'interesse e apprezzamento che suscita nei visitatori all'interno dell'estate della valtiberina. Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 9 luglio.

Saranno tante le iniziative programmate. Appuntamento anche con il Moonlight Festival di Confesercenti che per il secondo anno consecutivo farà tappa ai Mercoledì di Anghiari. Protagonista del salotto letterario allestito in piazza Mameli sarà Francesco Aquila l'autore volto di Masterchef con il suo libro “Ricette di Vita”.

Alle ore 21 a dialogo con l'autore ci sarà Ilaria Lorenzini. “Sarà un piacere” dichiara Chiara Cascianini responsabile di Confesercenti Valtiberina “trascorrere una serata in compagnia di Francesco Aquila. In piazza Mameli l'autore presenterà la sua pubblicazione e sarà l'occasione per i visitatori dei Mercoledì di Anghiari e per i lettori di conoscere e apprezzare dal vivo il vincitore della decima edizione di Masterchef”.

“Il Moonlight festival” aggiunge la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi “per il secondo anno consecutivo fa tappa in Valtiberina durante una serata dei mercoledì di Anghiari. Lo scorso anno l'appuntamento letterario di Confesercenti organizzato insieme alla Feltrinelli Point di Arezzo fu apprezzato e partecipato. Ecco quindi che abbiamo pensato di riproporlo ospitando un autore noto apprezzato come chef”.