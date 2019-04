Arezzo, 14 aprile 2019 - Giornata in compagnia della musica classica tra concerti di giovani talenti e rassegne come quella che ha per protagonista l’Orchestra instabile aretina. Ha appena tredici anni ma già si sta facendo conoscere nei maggiori concorsi a livello nazionale e internazionale e si esibisce per importanti associazioni in tutta Italia. Oggi domenica 14 aprile, alle 16.30, all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato, arriva ad Arezzo il pianista Ruben Xhaferi, giovane vincitore del Concorso Internazionale Premio Crescendo 2018. Per la stagione concertistica che Associazione Le 7 Note organizza assieme ad Azienda USL Toscana Sud Est e con la collaborazione di A.Gi.Mus. Firenze, Ruben proporrà un recital di pianoforte solo con musiche di Scarlatti, Bach, Mozart e Chopin. Il concerto sarà introdotto dalle Pillole della Salute, iniziativa di successo a cura dell’Azienda Usl Toscana Sud Est che per il secondo anno viene replicata all’interno della stagione concertistica. I concerti in stagione si aprono con brevi momenti di informazione sanitaria. La dottoressa Patrizia Baldaccini terrà un intervento dal titolo “Movimento e alimentazione: un binomio vincente… che va oltre l’età”. Le “Pillole della Salute” sono parte del progetto “RiCreando Oltre Il Suono”. Ingresso libero.

Si chiama “Trio… ma non troppo” la formazione che oggi domenica 14 aprile alle 17,30 si esibirà al Convitto nazionale di Arezzo per la stagione della musica da camera di Oida Orchestra instabile di Arezzo. Fation Hoxolli (violino), Laura Manca (violoncello) e Maria Grazia Petrali (pianoforte) eseguiranno un programma interamente dedicato al romanticismo tedesco e russo. Subito prima dello spettacolo una delegazione di studenti del Liceo Musicale che hanno partecipato al progetto “Noi e la musica” racconteranno brevemente al pubblico i risultati di un’attività fatta da Oida. Con loro Gianni Cipriani e Barbara Cenni dell’associazione Kairos, che li hanno accompagnati nel progetto di formazione che li ha visti protagonisti attivi e partecipanti di alcuni eventi di spettacolo. Avrà poi luogo il concerto del trio con un programma eccezionale: il Trio op.8, opera composta da un Brahms ventenne - la sua prima opera cameristica - si compone dei quattro movimenti tipici della forma strumentale classica, ma il contenuto è estremamente ricco: il primo movimento ha una scrittura quasi sinfonica, il secondo è uno Scherzo virtuoso e strumentalmente molto impegnativo, il terzo un Adagio ispirato e sognante, l'ultimo un Allegro che partendo da un andamento di Valzer si trasforma via via in una danza vorticosa e tragica.