Arezzo, 15 deicembre 2019 - Domenica in musica. Il quartetto di archi di Oida Orchestra Instabile di Arezzo, composto da Lorenzo Rossi e Serena Burzi al violino, Erika Capanni alla viola, Elisa Pieschi al violoncello, si esibirà assieme al chitarrista Raffaello Ravasio domenica 15 dicembre alle 17,30 presso la sala “Paolo Aretino” del Convitto nazionale di Arezzo.

In programma un quintetto di Castelnuovo Tedesco, autore nato a Firenze e morto negli Usa dove si era trasferito in seguito alle leggi razziali: si tratta di uno dei brani più importanti, in una vasta produzione come interprete e come autore. Castelnuovo Tedesco era un profondo conoscitore degli strumenti, che valorizza in modo eccezionale, utilizzando gran parte delle soluzioni tecniche tipiche di ogni singolo strumento come armonici, uso percussivo dell’arco utilizzando il legno della bacchetta, pizzicati, ecc.

Il quintetto eseguirà anche musiche di Haydn, perfetto esempio del brano “classico” settecentesco, e di Gaetano Donizetti, in particolare sarà eseguita una composizione molto articolata che alterna momenti lenti che ricordano le arie liriche ad altri più brillanti, un’opera esemplificativa di molti dei suoi temi principali.

I concerti al convitto sono promossi da Oida, l’orchestra che ha saputo rappresentare la sintesi di molte realtà e associazioni musicali del territorio aretino a cui quest’anno si aggiungono tre nuovi associati. Fanno parte di Oida: Associazione Guido Monaco, Associazione Kairos, Accademia Musicale Valdarnese, Associazione Opera Viwa, Associazione Quinte tra le note, Associazione SoNoRo, Associazione Voceincanto, Orchestra Giovanile Arezzo, Scuola di Musica Le 7 Note, Spazio Seme e le tre nuove realtà: Carolina Basagni Centro Danza asd, Associazione Corale Symphonia, quartetto Cherubini.

I concerti di musica cameristica proseguono fino ad aprile. Si tengono sempre alle 17,30 con ingresso ad offerta libera a sostegno delle attività di Oida. Tutte le info su www.oidarezzo.it.

Domenica 15 dicembre ultimo appuntamento dell’anno con i concerti di Musica al San Donato, stagione concertistica curata dall’Associazione Le 7 Note in collaborazione con Azienda USL Toscana Sud Est e A.Gi.Mus. Firenze, aperta ai degenti dell’ospedale e al pubblico esterno.

Alle ore 16.30, all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato (via Nenni 20/22, ingresso libero) si esibiranno in concerto allievi e docenti della Scuola di Musica Le 7 Note.

Tra i protagonisti, ci saranno gli allievi delle classi di chitarra, gli ensemble di musica di insieme curati da Marta Lazzeri ed Elisa Boschi ed il Coro Pop, progetto diretto da Silvia Vajente e curato dalle 7 Note in collaborazione con Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo e parte di RiCreando Oltre Il Suono.

Nel corso del pomeriggio si terrà la tradizionale raccolta fondi di Natale a favore di Fondazione il Cuore Si Scioglie.

Il CORO POP è un corso di coro gratuito per adulti e bambini, quest’anno alla sua seconda edizione, che ha avuto inizio ad ottobre e le cui lezioni si tengono presso i centri Coop.fi di Arezzo.

La voce è lo “strumento musicale” primo e imprescindibile, il più istintivo.

Chiunque può imparare a cantare, a qualsiasi età, perché tutti possediamo il dono dello strumento voce e molteplici sono i benefici scientificamente provati di questa attività. Gli effetti positivi del canto si moltiplicano cantando in coro. La respirazione più profonda e regolare, nel coro, si sincronizza. La sintonia diventa anche psicologica ed emotiva: ecco perché l’attività corale crea coesione anche tra persone che non si conoscono.

Il canto crea una "colla" speciale, un fluido di connessione tra le persone, si crea un senso di appartenenza ad una comunità e voglia di condivisione. Cantare in coro promuove l'incontro tra anime affini, aumentando il senso di solidarietà e cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Questi sono gli obiettivi del progetto delle 7 Note, interamente gratuito e promosso grazie al sostegno di Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo e Fondazione CR Firenze con l’intento di avvicinare al canto anche chi non ha mai cantato prima, attraverso un repertorio che spazia dal rock al soul, dal funky al pop. La docente è Silvia Vajente.