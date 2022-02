Arezzo, 12 febbraio 2022 - La prima trasmissione radio tenuta da un aereo, si svolse alla presenza di Guglielmo Marconi, nel settembre del 1915. Tutto questo sarà al centro del “World Radio Day”. La XI° Giornata Mondiale della Radio si svolgerà oggi 12 febbraio e sarà celebrata anche al Mumec, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, che proprio per stamani a partire dalle ore 10:30 organizza un grande convegno nella sede di via Ricasoli 22. Tematica di quest’anno sarà appunto la “Comunicazione fra cielo e terra” con particolare riferimento alla prima trasmissione radio tenuta da un aereo nel 1915. L'evento, indetto dall’Unesco, sarà celebrato dal Museo aretino in collaborazione con i Centri per l’Unesco di Arezzo, Firenze e Torino; con l’Aire l’Associazione Italiana della Radio d’Epoca; il Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino e Rai Toscana. Durante il convegno si passeranno il testimone il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, l’assessore Alessandro Casi e il vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Casucci. Interverranno anche Lucia Besi, presidente del Centro per l’Unesco di Arezzo, e i colleghi Vittorio Gasparrini presidente del Centro per l’Unesco di Firenze e Maria Paola Azzario presidente del Centro per l’Unesco di Torino. Albero Allegranza darà il suo contributo come direttore del Museo della radio e della televisione Rai di Torino, presente anche Giovanni Iannelli direttore della sede Rai per la Toscana.

L’incontro sarà condotto da Valentina Casi direttrice del Mumec, tra i relatori della mattinata Fausto Casi, curatore scientifico del Museo dei mezzi di comunicazione che interverrà sul tema fulcro dell’incontro: “Storia della comunicazione fra cielo e terra”. Andrea Ferrero presidente dell’ Associazione Italiana della Radio d’Epoca parlerà de “L’esperienza di Orbassano: replica della prima trasmissione radio da aereo nel 1915”. Il convegno si svolgerà in presenza con obbligo di prenotazione: 0575 377662 - 3498932046 - museocomunicazione@comune.arezzo.it e con obbligo di mascherina Ffp2 e super green pass. Ma sarà possibile assistere ai lavori della conferenza anche da remoto. L'evento infatti sarà trasmesso in diretta su Ameria Radio, e sarà online sulle pagine di Facebook del Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo e del Centro per l'Unesco di Arezzo, Firenze e Torino. Sarà dedicato a Paolo Brenni, studioso di fama mondiale nel campo storico della scienza del XVIII - XIX - XX secolo; grande amico del Mumec