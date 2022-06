Casa Bruschi, al via la stagione concertistica

Arezzo, 9 giugno 2022- Al via la 17esima edizione della la Stagione Internazionale di Concerti alla Casa Museo Ivan Bruschi. Sei gli appuntamenti con giovani e giovanissimi talenti del panorama italiano e internazionale in programma da oggi 9 giugno al 6 ottobre prossimo. La rassegna è curata dal Direttore Artistico Roberto Pasquini e quest’anno si svolgerà nel periodo estivo. Nel suggestivo scenario delle sale della Casa Museo in Corso Italia, si sussegue un interessante calendario di sei concerti che porteranno in città la crema dei giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi, grazie alla direzione artistica del Maestro Roberto Pasquini dell’Associazione Musicisti Aretini.

La serata inaugurale sarà stasera 9 giugno alle 21 con la pianista italiana Leonora Armellini, vincitrice nel 2021 del quinto premio alla XVIII Edizione del Concorso internazionale “F. Chopin” di Varsavia, la prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale, straordinaria interprete capace di sonorità meravigliose e molto amata dal pubblico italiano per la sua musicalità generosa e comunicativa. Il 22 giugno sarà la volta del pianista coreano Jae Hong Park, vincitore nel 2021 dell’ultimo Concorso Internazionale “F. Busoni” di Bolzano, virtuoso dalle incredibili capacità che ha stupito la giuria nella finale con una sontuosa esecuzione del Terzo Concerto di Sergej Rachmaninov. Il 7 luglio, dando luogo ad un confronto con Leonora Armellini che si rinnova a distanza di pochi mesi, suonerà invece la pianista giapponese Aimi Kobayashi vincitrice del quarto premio alla XVIII Edizione del Concorso internazionale “F. Chopin” di Varsavia. Durante la competizione, seguita in tutto il mondo in diretta streaming, a parere di tutti i critici musicali, la Kobayashi ha fatto segnare uno dei picchi musicali grazie alla sua magistrale interpretazione dei 24 Preludi di Chopin e commuovendo il pubblico per la forte carica emotiva che è stata capace di trasmettere. Il 20 luglio arriverà ad Arezzo dalla Germania il celebrato Trio d’archi Boccherini, composto dal trio d’assi Suyeon Kang al violino, Vicki Powell alla viola e Paolo Bonomini al violoncello che proporranno musiche tratte dall’integrale dei trii di Beethoven di recente incisione per Genuin Classic Records. Dopo la pausa di agosto il Festival riprenderà il 23 settembre con i flauti di Adriana Ferreira, primo flauto dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, e di Roberto Pasquini, già primo flauto dell’Orchestra di Roma e del Lazio, che accompagnati dal pianista Alessio Tiezzi porteranno alla luce il repertorio virtuosistico e salottiero della fine dell’800 con un’incursione anche nella musica popolare messicana. Per l’ultimo evento, il 6 ottobre, tornerà il pianoforte con Davide Ranaldi, vincitore del Concorso Venezia che si svolge ogni anno al Gran Teatro la Fenice e laurea il miglior giovane pianista dei Conservatori italiani. Biglietto 12 euro per info 0575 354126 o scrivere a info@fondazioneivanbruschi.it.