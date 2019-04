© Riproduzione riservata

Barberino Val D’Elsa (Firenze), 3 aprile 2019 – Risate assicurate nel fine settimana al Teatro Regina Margherita di Marcialla. Venerdì 5 e sabato 6 aprile alle 21,30 e domenica 7 aprile alle 17,00, la compagnia toscana “I pochi e nemmen tanto boni” presenta “L’eredità di zio Egisto”, commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini.Nella Firenze del primo Novecento vivono Argia Bellini vedova Cavaciocchi e i due figli Cesare e Marianna insieme al vecchio cognato Egisto. La bella casa signorile è teatro dei continui battibecchi trai i due cognati: l’una spendacciona e amante della bella vita, l’altro avaro e sempre malaticcio. Un giorno dalla Banca arriva un avviso per la vedova: il conto piano piano si è asciugato e non c’è più una lira. Dopo i primi momenti di disperazione, che vedono quasi sfumare le nozze di Marianna con il ricco Armandino, l’intraprendente vedova non si arrende ed escogita un piano insieme ai figli: prendere il vecchio zio con moine e gentilezze fino a farlo arrivare a intestare loro il testamento. Ma lo zio se ne accorge e d’accordo con la serva di casa rende loro la pariglia.Informazioni: Tel. e Fax 055 8074348 - www.teatromargherita.org - info@teatromargherita.org.Prevendita biglietti: Caffè Italia/Tavarnelle Val di Pesa – telefono 055 8077024, Merceria Gabbrielli/Marcialla – telefono 055 8074217, Bar Sport Barberino Val d’Elsa – Telefono 055 8075022. Giardino Sotto Vico/Vico d’Elsa telefono 331 4048373 - 055 7476313.Ilaria Biancalani